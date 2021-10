Πολιτική

Δένδιας: Μήνυμα για την ελληνογερμανική φιλία από το Μπάντεν-Μπάντεν

Σε ιδιωτική εκδήλωση παραβρέθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μετέβη ιδιωτικά στο Μπάντεν-Μπάντεν της Γερμανίας, όπου σε ιδιωτική εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκε επεσήμανε ότι οι Έλληνες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην έννοια της φιλίας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την ελπίδα όπως οι φιλικές σχέσεις του ελληνικού με τον γερμανικό λαό θα αναπτυχθούν περαιτέρω κατά τα επόμενα χρόνια.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, όπως γνωστοποιείται, μετέβη στη συνέχεια στο Δημαρχείο της πόλης, προκειμένου να υπογράψει το βιβλίο επισκεπτών.

