Τεχνολογία - Επιστήμη

Facebook: Νέο black out στο messenger

Επιπλέον υπηρεσίες της Facebook επηρεάστηκαν από τη διακοπή. Η «συγγνώμη» και οι εξηγήσεις της εταιρείας.

Η εταιρεία Facebook Inc ζήτησε συγγνώμη από τους χρήστες της για μια δίωρη διακοπή των υπηρεσιών της χθες Παρασκευή, τονίζοντας ότι αυτή προήλθε από μια ελαττωματική ρύθμιση παραμέτρων, στο δεύτερο περιστατικό μέσα σε μια εβδομάδα κατάρρευσης του παγκόσμιου συστήματος του τεχνολογικού κολοσσού.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι πλατφόρμες της, Facebook Messenger και Workplace επηρεάστηκαν από την τελευταία διακοπή λειτουργίας.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη σε όποιον δεν μπόρεσε να έχει πρόσβαση στα προϊόντα μας τις τελευταίες δύο ώρες», ανέφερε η εταιρεία. «Διορθώσαμε το πρόβλημα και όλα θα πρέπει να επανέλθουν στο φυσιολογικό τώρα».

Τη Δευτέρα, ο κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έκανε λόγο για μια ελαττωματική ρύθμιση παραμέτρων για τη διακοπή σχεδόν έξι ωρών που εμπόδισε 3,5 δισεκατομμύρια χρήστες της εταιρείας να έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές της, WhatsApp, Instagram και Messenger.

Η διακοπή της Δευτέρας ήταν η μεγαλύτερη που κατέγραψε ποτέ ο εξειδικευμένος ιστότοπος Downdetector, που παρακολουθεί συστηματικά τα τεχνικά προβλήματα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.