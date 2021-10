Κόσμος

Σαουδική Αραβία: επίθεση στο αεροδρόμιο “Βασιλιάς Αμπντάλα”

Επίθεση με drones έγινε στο αεροδρόμιο της πόλης Τζιζάν. Ποιους «δείχνουν» οι Σαουδάραβες.

Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε δύο επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα οποία είχαν τοποθετηθεί εκρηκτικές ύλες και έπληξαν το αεροδρόμιο «Βασιλιάς Αμπντάλα» στην πόλη Τζιζάν, της νότιας Σαουδικής Αραβίας αργά χθες Παρασκευή και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ανακοίνωσε ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός που μάχεται τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Έξι Σαουδάραβες, τρεις υπήκοοι του Μπαγκλαντές και ένας Σουδανός τραυματίστηκαν στην πρώτη επίθεση, ανέφεραν σαουδαραβικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα έναν εκπρόσωπο του συνασπισμού. Ορισμένα παράθυρα της πρόσοψης του αεροδρομίου έσπασαν από την επίθεση, είπε ο εκπρόσωπος.

Ο συνασπισμός έκανε λόγο για ένα «εχθρικό βλήμα» που εκτόξευσαν οι Χούθι και έπληξε το αεροδρόμιο.

Ένα δεύτερο drone με εκρηκτικά αναχαιτίστηκε σήμερα τα ξημερώματα, πρόσθεσε ο συνασπισμός, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τραυματισμούς ή ζημιές.

Η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο «Βασιλιάς Αμπντάλα» συνεχίζεται κανονικά, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης των επιθέσεων από τους Χούθι.

Η οργάνωση εξαπολύει τακτικά επιθέσεις με drone και πυραύλους με στόχο το σουνιτικό βασίλειο.

