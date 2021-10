Κοινωνία

Κορονοϊός – εμβολιασμένοι: ελευθερία στη διασκέδαση από σήμερα

Σε ισχύ τίθενται τα νέα μέτρα για τους εμβολιασμένους, ενώ εντείνονται οι έλεγχοι για τους ανεμβολιάστους.

Αλλάζει από σήμερα η καθημερινότητα όσων έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, καθώς θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα χωρίς τη χρήση μάσκας, σε χώρους εστίασης και διασκέδασης, οι οποίοι προορίζονται μόνο για εμβολιασμένους .

Σε μικτούς χώρους, δηλαδή σε χώρους όπου υπάρχουν εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι, η χρήση μάσκας παραμένει ως κύριο μέτρο προφύλαξης από τον κορονοϊό για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους και οι τελευταίοι για να μπαίνουν σε αυτούς τους χώρους θα πρέπει να έχουν κάνει rapid test 24ωρών με αρνητικό αποτέλεσμα.

Όπως έχει γίνει ξεκάθαρο, τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα το πρωί και για 15 ημέρες, οπότε και θα επαναξιολογηθούν, αφορούν μόνο τους εμβολιασμένους που κινούνται σε κλειστούς χώρους εστίασης και διασκέδασης, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν αποφασίσει να επιτρέπουν την είσοδο μόνο σε εμβολιασμένους .

Σε τέτοιους χώρους, όπως είναι καφετέριες, εστιατόρια και μπαρ, η ζωή των θαμώνων επιστρέφει σε πλήρη κανονικότητα, καθώς θα μπορούν να διασκεδάζουν χωρίς περιορισμούς, να είναι όρθιοι και να χορεύουν.

Να σημειωθεί πως στους κλειστούς χώρους διασκέδασης για εμβολιασμένους θα υπάρχει κανονικά μουσική και δεν θα περιορίζεται το ωράριο λειτουργίας τους.

Οι υπεύθυνοι των χώρων που θα απευθύνονται μόνο σε εμβολιασμένους θα πρέπει να ελέγχουν σχολαστικά τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, καθώς οι έλεγχοι από την Πολιτεία, όπως λένε πηγές του υπουργείου Υγείας, θα είναι αυστηροί.

Επίσης από σήμερα σε μεγαλύτερη ελευθερία θα βρίσκονται οι πολίτες περιοχών που είναι στο «κόκκινο», όσον αφορά το επιδημιολογικό τους φορτίο. Οι περιοχές αυτές από σήμερα δεν θα μπαίνουν σε μίνι lockdown, αλλά απλώς θα επισημαίνονται στον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας, ώστε οι κάτοικοί τους να είναι πιο προσεκτικοί και να τηρούν πιο σχολαστικά τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό, όπως η τήρηση των αποστάσεων, η χρήση αντισηπτικού και μάσκας όπου υπάρχει συγχρωτισμός αλλά και στους μικτούς χώρους εστίασης και διασκέδασης. Ας σημειωθεί πως και στις «κόκκινες» περιοχές οι εσωτερικοί χώροι εστίασης και διασκέδασης που δέχονται μόνο εμβολιασμένους, θα λειτουργούν σε πλήρες καθεστώς ελευθερίας για τους εμβολιασμένους πελάτες τους. Επίσης δεν θα υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί στην κυκλοφορία των πολιτών.

Σε όλους τους κλειστούς χώρους εστίασης και διασκέδασης, το προσωπικό θα πρέπει να είναι είτε εμβολιασμένο είτε να κάνει τα απαραίτητα rapid test που ήδη προβλέπονται και σε κάθε περίπτωση να φορά μάσκα.

Διευκρινίζεται σε κάθε τόνο από τους ειδικούς ότι δεν ήρθε ακόμα η ώρα να … πετάξουμε την μάσκα και ότι τα μέτρα αφορούν μόνο χώρους εστίασης και διασκέδασης και όχι λοιπές δραστηριότητες σε άλλους μικτούς χώρους με εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους όπως τα μέσα μεταφοράς, τους κλειστούς χώρους ψυχαγωγίας όπως σινεμά, συναυλίες και θέατρα, τις δημόσιες υπηρεσίες κ.α

