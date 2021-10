Οικονομία

Χατζηδάκης: στον ΕΦΚΑ υπάρχουν βασανιστές των πολιτών

Τι δήλωσε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο Υπ. Εργασίας, με αφορμή τις συντάξεις χηρείας του ΝΑΤ. Τι λέει στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Πρόεδρος του ΝΑΤ για την αναμονή 4 ετών!

«Όποιοι έχουν θέση δημόσιου λειτουργού πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι ούτε εξουσιαστές ούτε πολύ περισσότερο βασανιστές των πολιτών. Οφείλουμε πράγματι να τους υπηρετούμε, πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για τον ΕΦΚΑ, ο οποίος υποτίθεται ότι κάνει κοινωνική πολιτική», δήλωσε αποκλειστικά στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο Κωστής Χατζηδάκης, λίγες ώρες μετά την «έκρηξη» του, σχετικά με τις συντάξεις χηρείας του ΝΑΤ, που χωρίς να υπάρχει κανένα τυπικό εμπόδιο, καθυστερούν έως και 4 χρόνια να απονεμηθούν.





Όπως είπε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, ο Κώστας Τσαγκαρόπουλος, Πρόεδρος του ΝΑΤ, «σαφής εντολή της πολιτικής ηγεσίας ήταν να τελειώσουμε το θέμα των χιλιάδων εκκρεμοτήτων του παρελθόντος. Στο ΝΑΤ έχουμε περίπου 70 υπαλλήλους για τις χιλιάδες εκκρεμότητες, πίσω από τις οποίες όμως βρίσκονται άνθρωποι».

«Το θέμα για το οποίο μιλάμε αφορά χήρες, που στερήθηκαν τους άνδρες τους και εν ζωή λόγω επαγγέλματος και βιολογικά λόγω θανάτου. Ο Κωστής Χατζηδάκης εντόπισε ένα κενό που αφορά 444 περιπτώσεις. Μόλις βγήκε ο νόμος ως Διοίκηση και ως υπάλληλοι του ΝΑΤ κάναμε ότι έπρεπε, ετοιμάσαμε φακέλους και στοιχεία. Ο νόμος έλεγε δεν υπάρχει επανυπολογισμός συντάξεων και ουσιαστικά ζητούσε από εμάς τα ποσά των τελευταίων συντάξεων. Έμενε στα συρτάρια επειδή υπήρχε η αντίδραση κάποιων στον ΕΦΚΑ, που αδικούν και τους συναδέλφους τους, ότι έπρεπε να περιμένουμε και εγκύκλιο. Γιατί να βγει εγκύκλιος, για το αυτονόητο; Πολλές φορές κρυβόμαστε πίσω από μια εγκύκλιο», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΝΑΤ.

Όπως εξήγησε ο κ. Τσαγκαρόπουλος, «αυτές οι γυναίκες ζουν με προσωρινή σύνταξη 320 ευρώ. Περιμένουν 3 και 4 χρόνια, αφού βγήκε ο νόμος Κατρούγκαλου και δεν μπορούσαν να γίνουν μεταβιβάσεις. Ο Διοικητής του ΕΦΚΑ έχει υπερβάλλει εαυτόν για να λυθούν τέτοια θέματα, όπως και εγώ και ο Υπουργός Εργασίας, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αγκυλώσεις του παρελθόντος».

Όπως είπε ο πρώην Υπ. Εργασίας, Γιώργος Κουτρουμάνης, «η διάταξη είναι σαφής ότι οι συντάξεις χηρείας στο ΝΑΤ αποδίδονται χωρίς επανυπολογισμό. Απλό είναι το θέμα. Αυτό όμως δεν είναι το μόνο πρόβλημα στις «σχέσεις» του ΝΑΤ με τον ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο της ενοποίησης των Ταμείων, η οποία επείγει να ολοκληρωθεί. Δεν μπορεί ο ΕΦΚΑ να ζητά από το πρώην ΝΑΤ μια απάντηση και να περιμένει 6 και 8 μήνες. Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Πέρα από τις ευθύνες των υπάλληλων, που πάντα πρέπει να αποδίδονται, υπάρχουν και προβλήματα με την απλοποίηση των νόμων. Ενδεικτικά, για τις παράλληλες συντάξεις, από το 2016 δεν έχει εκδοθεί μία σύνταξη με υπολογισμό του παράλληλου χρόνου, διότι δεν έχει υπάρξει ούτε μία απόφαση μετά τον νόμο Κατρούγκαλου για την απλοποίηση των διατάξεων».

