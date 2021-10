Πολιτική

Γεραπετρίτης: δεν είπα “φρεγάτες ή αναδρομικά” - Πιθανή η αναβαλλόμενη εξόφληση λογαριασμών

Τι απάντησε στον ΑΝΤ1 για την φράση που φέρεται να είπε σε συνταξιούχους. Τι λέει για τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών για τις τιμές στην ενέργεια. Τι λέει για τις τουρκικές προκλήσεις.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί του Σαββάτου ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος μίλησε για όλους και για όλα.

Σε ότι αφορά την εξέλιξη της πανδημίας, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι η κατάσταση είναι καλύτερη και διαφορετική σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ότι έχει αλλάξει το μείγμα της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της μετάδοσης της πανδημίας και ότι η πίεση στο σύστημα υγείας είναι στο 1/3 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σχετικά με το κόστος των καυσίμων, ο Υπουργός Επικρατείας είπε πως «η Κυβέρνηση οφείλει να ανταποκρίνεται με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά στις ανατιμήσεις στην αγορά, ιδίως σε ότι αφορά τις τιμές στην ενέργεια, που έχει φθάσει και το 500% στην χοντρική τιμή για το φυσικό αέριο», αναφέροντας ότι δρομολογήθηκε ο διπλασιασμός του κονδυλίου για το επίδομα θέρμανσης και για επιδοτήσεις που αφορούν και το φυσικό αέριο, δεσμευόμενος πως «θα είμαστε εκεί για όσο χρόνο διατηρηθούν οι υψηλές τιμές, ιδιαίτερα για τα ευάλωτα νοικοκυριά».

Όπως επεσήμανε, «ελπίζουμε να μην υπάρξει ανάγκη για αλλαγή της δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά εάν παρ΄ ελπίδα χρειαστεί, θα γίνει και αυτό», ερωτηθείς για το κατά πόσον μπορεί η δαπάνη για τα μέτρα που αφορούν τα καύσιμα θέρμανσης μπορεί να «πάει πίσω» ορισμένες φοροαπαλλαγές.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι «Η βασική παραδοχή μας είναι ότι πρόκειται για δυναμικό σύστημα και τις τελευταίες ημέρες παρατηρούμε μια μείωση των τιμών στο φυσικό αέριο. Επιλέξιμο θα είναι περίπου το 80% των νοικοκυριών για τα μέτρα στήριξης. Θα υπάρχει επίδομα για όλες τις μορφές καυσίμου και πετρέλαιο και φυσικό αέριο και τις άλλες μορφές».

«Η ΔΕΠΑ οικειοθελώς θα παρέχει μείωση της τάξης του 15% σε όλους τους πελάτες της στα τιμολόγια φυσικού αερίου. Είναι μια ΑΕ που λειτουργεί στο πλαίσιο του ανταγωνισμού και αυτόνομα. Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε τα δικά της μέτρα», διευκρίνισε σχετικώς με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Σε ότι αφορά την διάρκεια των ανατιμήσεων, ο Υπ. Επικρατείας είπε «βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που είναι πολύ δύσκολες οι προβλέψεις. Μία σχολή σκέψης εκτιμά ότι οι ανατιμήσεις αυτές θα είναι βραχείας διάρκειας, λόγω της έκρηξης της ανάπτυξης μετά την κρίση του κορονοϊού, κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει και την άλλη σχολή που λέει ότι αυτές οι ανατιμήσεις θα έχουν πιο μόνιμο χαρακτήρα».

«Υπάρχουν ήδη πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ΕΕ, υπάρχει και η πρόταση της Ελλάδας και άλλων 4 κρατών-μελών. Θα υπάρξει μεγάλη πίεση προς την κατεύθυνση της ενιαίας αντιμετώπισης στην ΕΕ, πιστεύω στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα υπάρχουν αποφάσεις», είπε σχετικώς με την πίεση για λήψη κεντρικών αποφάσεων και ανάληψη δράσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το ενδεχόμενο να υπάρξει μετάθεση των λογαριασμών για τα καύσιμα θέρμανσης ή να προβλεφθεί εξόφληση τους με δόσεις, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι «είναι κάτι που μελετάται, το ζήτημα της αναβαλλόμενης καταβολής ή της τμηματικής καταβολής των λογαριασμών, που θα είναι μια μεγάλη ανακούφιση για τα νοικοκυριά. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δούμε και την ρευστότητα και τα ταμειακά διαθέσιμα για την βιωσιμότητα των εταιρειών. Είναι κάτι που έχει να κάνει με την ισορροπία της αγοράς. Είναι κάτι που μελετάται. Πάντως, θα γίνει ότι πρέπει για την στήριξη των νοικοκυριών».

Για τα αναδρομικά

Για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, ο Υπ. Επικρατείας σημείωσε ότι «υφίσταται μια συγκεκριμένη δικονομική κατάσταση. Υπάρχει μια περαιτέρω διερεύνηση για 300.000 συνταξιούχους, που έχουν μια σειρά από ζητήματα τεχνικά, διότι είχαν πολλές συντάξεις και πηγές και υπάρχει το ζήτημα των συνταξιούχων που παίρνουν προσωπική διαφορά, ένα ποσό υψηλότερο του δικαιούμενου που συμψηφίζεται με μελλοντικές αυξήσεις».

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο να δοθεί έκτακτο βοήθημα σε υγειονομικούς και άλλες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών, ο κ Γεραπετρίτης είπε ότι «η κυβέρνηση δεν είναι υπέρ των μποναμάδων. Αυτό που θέλουμε είναι να παραχθεί νέος πλούτος, από την ανάπτυξη και τις νέες θέσεις εργασίας και όχι με δανεικά. Αυτός ο πλούτος όταν παραχθεί, θα διανεμηθεί στους πλέον ευάλωτους συμπολίτες μας».

Για το «φρεγάτες ή αναδρομικά»

Για την φράση «θέλετε φρεγάτες ή τα αναδρομικά σας;», που του αποδόθηκε ότι είπε στην συνάντηση της Παρασκευής, με συνταξιούχους στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «πρόκειται περί απίστευτης φαιδρότητας, δεν θέλω να το σχολιάσω. Η πρόταση ευελπιστώ να ανακληθεί, διαφορετικά θα υπάρχουν οι νόμιμες συνέπειες. Δεν υπάρχει καμία διάζευξη σε αυτό. Είναι άλλο θέμα τα αναδρομικά των συνταξιούχων και άλλο τα εξοπλιστικά προγράμματα και ότι κάνει η Κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα».

Τέλος ερωτηθείς για τις κινήσεις της Άγκυρας, που δείχνουν μια κλιμάκωση της έντασης, ο υπουργός Επικρατείας είπε «αντιλαμβανόμαστε προληπτικά ποιες θα είναι οι πιθανές αντιδράσεις της Τουρκίας. Υπάρχει ήδη εγχειρίδιο για τις αντιδράσεις μας. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αναπάντητη πρόκληση. Αν από την απλή έρευνα υπάρξει πρόθεση να υπάρξει εξόρυξη, είναι κάτι που θα αποτελούσε μείζονα αναβάθμιση και θα αντμετωπιστεί αναλογικά».

