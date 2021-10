Πολιτική

Δήμαρχος Οινουσσών για τουρκικές προκλήσεις: δεν φοβόμαστε, δεν αιφνιδιαζόμαστε

Ο Γιώργος Δανιήλ μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για τις τουρκικές προκλήσεις.

«Δεν είναι νέες, αλλά παλιές οι δηλώσεις», σχολίασε ο δήμαρχος Οινουσσών μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για τις προκλήσεις των Τούρκων, μετά την παρουσία Χαρδαλιά στο νησί.

«Τώρα στο στόχαστρο μπήκε ο Χαρδαλιάς», παρατήρησε ο Γιώργος Δανιήλ, ξεκαθαρίζοντας ότι, «δεν μας αιφνιδιάζουν, οι Οινούσσες είναι ελληνικό νησί».

Μιλώντας για την επίσκεψη του Νίκου Χαρδαλιά,που προκάλεσε και την οργή των Τούρκων είπε μεταξύ άλλων ότι, «τον υποδεχθήκαμε, τον καλοσωρίσαμε, τον ευχαριστήσαμε για την προσφορά του στην Πολιτική Προστασία, πήγε και στα δύο φυλάκια και άκουσε τους προβληματισμούς των φαντάρων».

«Δεν μας αιφνιδιάζουν οι δηλώσεις», επανέλαβε, σημειώνοντας πως «δεν είχαμε ποτέ οθωμανικό πληθυσμό, δεν φοβόμαστε».





