Γεωργία - κατάρρευση κτηρίου: αγωνία στα συντρίμμια (εικόνες)

Μέρος επταώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσε καταπλακώνοντας ανθρώπους και αυτοκίνητα.

Κατάρρευση μέρος 7ώροφου κτηρίου στη Γεωργία είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των κατοίκων στα συντρίμμια.

Το κτήριο στην παραλιακή πόλη της Μαύρης Θάλασσας στο Μπατούμι κατέρρευσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, στο οποίο βρισκόταν μωρό που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα.

Ο ακριβής αριθμός των εγκλωβισμένων δεν είναι σαφής, γίνεται όμως λόγος για 15 άτομα.

Στο σημείο μετέβη και ο πρωθυπουργός της χώρας, υποσχόμενος ότι, «γίνονται τα πάντα για να βοηθηθεί η κατάσταση».

