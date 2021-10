Υγεία - Περιβάλλον

Ζαούτης για παιδικά πάρτι: λίγα παιδιά και με μάσκες

Γιατί λέει ότι ο κορονοϊός απειλεί να μειώσει το προσδόκιμο ζωής των παιδιών. Τι λένε ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ και ο Μητροπολίτης Λάρισας για την ανάγκη αύξησης των εμβολιασμών και τις καμπάνιες.

«Θα πρέπει να εστιάσουμε στην αύξηση του εμβολιασμού, με ένα ασφαλές εμβόλιο. Δεν είναι πλέον νέο εμβόλιο. Έχουν εμβολιαστεί δισεκατομμύρια άνθρωποι. Πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό εμβολιασμού. Πρέπει, με καλύτερα δεδομένα και καλύτερο τρόπο προσέγγισης, να δώσουμε στους ανεμβολίαστους να καταλάβουν ότι αυτός είναι ο τρόπος για να φύγουμε από την πανδημία», είπε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, ο νέος Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, αναφορικά με τις προτεραιότητες του και την τακτική που θα ακολουθήσει.

Όπως είπε πάντως ο Θεοκλής Ζαούτης, απαντώντας στους Ντόρα Κουτροκόη και Αντώνη Φουρλή, «είναι νωρίς να σας πω τι θα αλλάξει. Θέλω να δούμε το αποτέλεσμα από τις καμπάνιες που έχουν γίνει έως τωρα, να δούμε τα επιτυχημένα μοντέλα και πολύ γρήγορα να κάνουμε ότι είναι για την “επόμενη ημέρα”».

Ερωτηθείς για τις παρελάσεις, ο κ. Ζαούτης απέφυγε να απαντήσει ευθέως, είπε όμως ότι «θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια μέτρα και για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Θα πρέπει να αποφύγουμε συνωστισμούς και να φοράμε την μάσκα μας».

Για τα παιδιά ο Θεοκλής Ζαούτης είπε ότι «η αρχή είναι πως τα παιδιά πρέπει να επιστρέψουν στο σχολείο. Οι αρνητικές επιπτώσεις είναι μεγάλες από την περίοδο της καραντίνας. Λένε οι μητέρες “γιατί να εμβολιάσουμε τα παιδιά;”. Έχουμε αύξηση στην κατάθλιψη, σε νοσήματα που σχετίζονται με άγχος και πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να μειωθεί το προσδόκιμο ζωής στα παιδιά μας. Τα σχολεία πρέπει να μείνουν ανοιχτά».

Σε ότι αφορά τα κρούσματα κορονοϊού στα σχολεία και το 50%+1 θετικών παιδιών στον ιό, ως όρο για να κλείσει ένα τμήμα, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ είπε πως «αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει κάποια στιγμή να τραβήξουμε μια κάποια “γραμμή”. Αν μαζευτούμε πέντε άτομα σε ένα δωμάτιο, άλλος θα πει να το πάμε στο 30%. Θα πρέπει να το δούμε με διάθεση αναθεώρησης, αφού βλέπουμε ότι τα σχολεία λειτουργούν και τα κρούσματα δεν έχουν αυξηθεί».

Σχετικά με τα παιδικά πάρτι, ο Θεοκλής Ζαούτης τόνισε ότι «θα πρέπει να γίνονται με λίγα παιδιά, αν υπάρχει αρκετός χώρος και με μασκούλες στα παιδιά».

Προσέθεσε ότι «λέμε να εμβολιάσουμε και να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, για να προστατεύσουμε τους ενήλικες, εγώ θα το γύριζα: εμείς πρέπει να εμβολιαστούμε, για να προστατεύσουμε τα παιδιά».

Για τον εμβολιασμό των παιδιών, ηλικιών 5-11 ετών, είπε ότι αναμένονται οι αποφάσεις του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, καθώς «οι μελέτες δείχνουν ότι το εμβόλιο, με μικρότερη δόση από όση για τους ενήλικες, είναι αποτελεσματικό και μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια».

«Σίγουρα, δεν έχει τελειώσει η πανδημία. Αλλά δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο που ήμασταν πριν τον κορονοϊό», τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ.

Σε ότι αφορά το θέμα των λοιμώξεων εν γένει και δη των ενδονοσοκομειακών, θέμα με το οποίο έχει απασχοληθεί στην επιστημονική διαδρομή του ο κ. Ζαούτης, απάντησε ότι «η θνητότητα στα νοσοκομεία είναι υψηλή. Δεν ξέρουμε αν αυτό οφείλεται στις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Μελέτες δείχνουν ότι αυτές έχουν μεγάλο ρόλο στην θνητότητα στις ΜΕΘ, ιδίως την περίοδο του κορονοϊού».

Σε παρέμβαση του, ο Μητροπολίτης Λάρισας, Ιερώνυμος, ο οποίος γίνεται δέκτης αντιδράσεων από αντιεμβολιαστές, μετά από πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει υπέρ των εμβολιασμών για τον κορονοϊό, ο Σεβασμιώτατος ανέφερε ότι «δεν υπάρχουν τόσες πολλές αντιδράσεις, απλώς εστιάζεται το ενδιαφέρον σε αυτές. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν όσο περνούν οι ημέρες, με ήπιο λόγο και επιχειρήματα. Έτσι κατανοεί ο άλλος τι θέλεις να του πεις. Οι άνθρωποι δεν πείθονται εύκολα. Δεν θέλω να ξεσηκώσω κανέναν, θέλω να πείσω».

