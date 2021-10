Οικονομία

ΑΑΔΕ: Τρεις ρυθμίσεις για απλήρωτα χρέη

Άνοιξε η πλατφόρμα για τρεις νέες ρυθμίσεις των χρεών. Ποιους αφορά. Τα κριτήρια για την ένταξη.

Τρεις σημαντικές ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους, που έχουν αφήσει χρέη απλήρωτα μέσα στην πανδημία «άνοιξαν» και βρίσκονται ήδη στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν όχι μόνον εκείνους που επλήγησαν από τον κορονοϊό, αλλά και αυτούς που δεν συγκαταλέγονται στους πληγέντες, αλλά δεν μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, παρά το γεγονός ότι είχαν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24 ή των 48 δόσεων.

Επίσης με χθεσινή τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή δίνεται παράταση κατά ένα μήνα, δηλαδή έως και τις 29 Οκτωβρίου, για την επανένταξη στις παλαιές ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων, που χάθηκαν μέσα την πανδημία. Η σχετική προθεσμία είχε εκπνεύσει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να διευκολυνθούν στο μέτρο του δυνατού οι φορολογούμενοι ώστε να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά και το δημόσιο να μην χάσει έσοδα σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.

Και για τις τρεις περιπτώσεις οι πλατφόρμες στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρουν είναι ανοικτές.

Τα κριτήρια

Πληγέντες από την πανδημία

Το μέτρο αφορά περίπου 823.000 φορολογουμένους, οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από την πανδημία. Αυτοί θα έχουν την δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους, είτε σε 36 δόσεις (τρία χρόνια) άτοκα ή σε 72 δόσεις (6 χρόνια) με επιτόκιο 2,5%. Και στις δύο περιπτώσεις η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί τον Ιανουάριο του 2022.

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 30 ευρώ για ποσά οφειλών μέχρι 1.000 ευρώ και σε 50 ευρώ για ποσά οφειλών άνω των 1.000 ευρώ.

Στην ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση και άφησαν απλήρωτες και αρρύθμιστες οφειλές προς την Εφορία οι οποίες βεβαιώθηκαν από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Ιουλίου 2021.

Τα βασικά στοιχεία της ρύθμισης:

Στην ρύθμιση θα ενταχθούν όσοι αποδεδειγμένα έχουν πληγεί και με βάση μια διευρυμένη λίστα ΚΑΔ, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έκαναν δήλωση Covid, οι άνεργοι που εγγράφηκαν στον ΟΑΕΔ και οι εργαζόμενοι που ήταν σε αναστολή ή στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης στην νέα ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν φορολογικές οφειλές (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κτλ.) και ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Αυτές μπορούν να ρυθμιστούν έως και 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, ή άτοκα σε 36 δόσεις. Η καταβολή της πρώτης δόσης θα γίνει μέχρι την 31η Ιανουαρίου του 2022. Να σημειωθεί ότι όσοι επιλέξουν να ρυθμίσουν τις οφειλές σε περισσότερες από 36 δόσεις, τότε η ρύθμιση θα είναι έντοκη για το σύνολο των δόσεων και όχι για τις επιπλέον.

Δηλαδή εάν κάποιος θελήσει θα ρυθμίσει το οφειλόμενο ποσό σε 50 δόσεις, τότε θα είναι έντοκες και οι 50 μηνιαίες δόσεις.

Διευκρινίζεται ότι στην ρύθμιση δεν μπορούν να ενταχθούν ο φετινός φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ καθώς δεν αποτελούν ληξιπρόθεσμα χρέη αλλά βεβαιωθέντες οφειλές.

Η ρύθμιση αφορά επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό και οφειλές που έχουν ήδη βεβαιωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Οι κατηγορίες οφειλετών που εμπίπτουν στην ρύθμιση είναι:

Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο Οικονομικών (θα χρησιμοποιηθεί η διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου 2020). Υπολογίζεται ότι στους επιλέξιμους ΚΑΔ περιλαμβάνεται το 78% των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών της χώρας.

Εργαζόμενοι που η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή και έχουν λάβει αποζημίωση ειδικού σκοπού ή είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν λάβει μειωμένο μίσθωμα βάσει δήλωσης COVID.

Ανεργοι εγγεγραμμένοι το εν λόγω διάστημα στον ΟΑΕΔ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της φορολογικής αρχής, από τους 2 εκατ. δυνητικά δικαιούχους της ευνοϊκής ρύθμισης, χρέη στο ελληνικό δημόσιο έχουν:

134.455 νομικά πρόσωπα,

392.785 φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και

299.195 φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες

Συνολικά 823.435 έχουν δημιουργήσει μη ρυθμισμένα ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 2,26 δισ. ευρώ προς τη φορολογική αρχή την εν λόγω περίοδο και ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες πληττόμενων.

Οι οφειλές που ρυθμίζονται

Όλες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα Ελεγκτικά Κέντρα αρρύθμιστες οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων).

Όλες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες.

Φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ. Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση δεν εντάσσονται οι φόροι που έχουν βεβαιωθεί και αφορούν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται αυτό το διάστημα.

Όλες οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν πληρωθεί.

Δεύτερη ευκαιρία για τις παλαιές οφειλές

Δεύτερη ευκαιρία να εξοφλήσουν παλαιές οφειλές σε 24 ή 48 δόσεις έχουν οι μη πληττόμενοι από την πανδημία οφειλέτες οι οποίοι είχαν ενταχθεί έως την 1η Νοεμβρίου 2019 στην πάγια ρύθμιση, αλλά στη συνέχεια την έχασαν.

Βασική προϋπόθεση είναι να είχαν ενταχθεί έως την 1η Νοεμβρίου 2019 στην πάγια ρύθμιση και εν συνεχεία να την έχασαν.

Η επανένταξη στην ρύθμιση θα γίνει με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά. Να σημειωθεί ότι για τους πληττόμενους από την πανδημία οφειλέτες η ένταξη των οφειλών στην πάγια ρύθμιση γίνεται χωρίς κριτήρια.

Ήδη η ΑΑΔΕ άνοιξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα της δεύτερης ευκαιρίας και για τους φορολογούμενους που δεν έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση οι οποίοι είχαν χάσει την πάγια ρύθμιση.

Τα κριτήρια του εισοδήματος που πρέπει να πληρούν οι οφειλέτες που δεν πληγεί από την πανδημία είναι τα ακόλουθα:

1. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είναι μικρότερα κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% από το μέσο όρο των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των τριών τελευταίων φορολογικών ετών ή των δύο τελευταίων φορολογικών ετών (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για δύο έτη) ή του τελευταίου φορολογικού έτους (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για ένα έτος) από την ημερομηνία αρχικής αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τα ακαθάριστα έσοδα του υπόψη κριτηρίου αντλούνται από τις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος εκάστου έτους.

2. Ειδικά, για υποκείμενους σε Φ.Π.Α., υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, εφόσον δεν πληρούνται το υπό α' ανωτέρω εισοδηματικό κριτήριο, ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως αυτός αναγράφεται στον κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α, των δύο (2) τελευταίων τριμήνων των οποίων έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής δήλωσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση της παρούσας είναι μικρότερος κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνολικού κύκλου εργασιών ΦΠΑ των δύο αντίστοιχων τριμήνων προηγούμενου έτους για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία.

3. Ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως αυτός αναγράφεται στον κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α, των έξι (6) τελευταίων μηνών, των οποίων έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής δήλωσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση, είναι μικρότερος κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνολικού κύκλου εργασιών των έξι αντίστοιχων μηνών προηγούμενου έτους για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία.

Φυσικά πρόσωπα

Για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν είναι επιτηδευματίες το συνολικό καθαρό εισόδημα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είναι μικρότερο:

Σε περίπτωση που το καθαρό ετήσιο εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους είναι μικρότερο ή ίσο των 20.000 ευρώ, κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% από το μέσο όρο του καθαρού εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών ή των δύο τελευταίων φορολογικών ετών (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για δύο έτη) ή του τελευταίου φορολογικού έτους (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για ένα έτος) από την ημερομηνία αρχικής αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση της παρούσας,

Σε περίπτωση που το καθαρό ετήσιο εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ, κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% από το μέσο όρο του καθαρού εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών ή των δύο τελευταίων φορολογικών ετών (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για δύο έτη) ή του τελευταίου φορολογικού έτους (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για ένα έτος) από την ημερομηνία αρχικής αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση της παρούσας.

Τα κριτήρια της περιουσίας

Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η οποία προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού του φόρου του οικείου φορολογικού έτους και, εφόσον αυτή δεν έχει εκδοθεί, του αμέσως προηγούμενου, δεν υπερβαίνει τις 280.000 ευρώ και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

Συνεπείς φορολογούμενοι

Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, ο οφειλέτης, του οποίου οι οφειλές ήταν σε νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν εν ισχύ και μετέπειτα απωλέσθη, υπάγεται στη ρύθμιση εάν δεν έχει απωλέσει άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής τα τελευταία 2 (δύο) ημερολογιακά έτη πριν την 1.11.2019. Δηλαδή, όποιος, εκτός την παλαιά ρύθμιση έχασε και άλλη κατά την τελευταία διετία, μένει εκτός της δεύτερης ευκαιρίας.

Επανένταξη σε 100 και 120 δόσεις

Την δυνατότητα να επανενταχθούν στις 100 και 120 δόσεις θα έχουν μέχρι τέλος Οκτωβρίου οι φορολογούμενοι που τις έχασαν μέσα στην πανδημία.

Όσες δόσεις έχουν χαθεί θα προστεθούν στο τέλος της περιόδου εξόφλησης της οφειλής, ενώ όσοι επανενταχθούν θα πρέπει να πληρώσουν μέχρι σήμερα τις δόσεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν χάσει τις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων, θα πρέπει να κάνουν αίτηση επανένταξης, υπό την βασική προϋπόθεση βέβαια ότι έχουν πληγεί από την πανδημία στο «myBusinessSupport».

Εφόσον αυτό συμβεί, τότε οι φορολογούμενοι που στο διάστημα από την 1η Μαρτίου του 2020 έως και τις 31 Ιουλίου του 2021, έχασαν την ρύθμιση λόγω της πανδημίας μπορούν να επιστρέψουν υποβάλλοντας αίτηση μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport, και θα δοθεί μία νέα ευκαιρία, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να αναβιώσουν την ρύθμιση με την καταληκτική ημερομηνία να επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης. Δηλαδή, οι δόσεις που δεν πληρώθηκαν θα προστεθούν στο τέλος του προγράμματος της ρύθμισης ή των ρυθμίσεων.

Ποιοι όμως είναι εκείνοι οι οφειλέτες που έχουν το δικαίωμα να ενταχθούν εκ νέου στις παλαιές ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων;

1. Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν πληττόμενο κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας.

2. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

3. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.

4. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.

5. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19».

6. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1 Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.

Η ρύθμιση των 100 δόσεων χάνεται:

Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει 3 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των 3 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός 3 μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει τις νέες οφειλές του εντός της προθεσμίας καταβολής τους.

Η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται:

Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης.

Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός 3 μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους

Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει τις νέες οφειλές του εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους.

Αν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις καθ' υποτροπή.

