Νεκροταφείο τρένων στην Θεσσαλονίκη (εντυπωσιακό βίντεο)

Γιγαντιαίων διαστάσεων είναι ο “χώρος απόσυρσης ”, με πολυάριθμα βαγόνια και μάλιστα σε απόσταση λίγων λεπτών από την Πλατεία Αριστοτέλους.

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα «νεκροταφεία τρένων» στον κόσμο και βρίσκεται στην Ελλάδα, σε απόσταση μόλις 10 χιλιομέτρων από την Πλατεία Αριστοτέλους, την καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Οι εικόνες που κατέγραψαν τα drones της ομάδας UpStories είναι καθηλωτικά εντυπωσιακές.

Πολλές πολλές εκατοντάδες βαγόνια μεταφοράς ατόμων και εμπορευμάτων, μαζί με ντιζελομηχανές βρίσκονται «ακίνητα» και «νεκρωμένα», πολλά για πάνω από 30 χρόνια, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας Θεσσαλονίκης, καταλαμβάνοντας μια έκταση σε ακτίνα πλέον των τεσσάρων χιλιομέτρων.

Ορισμένοι τα αποκαλούν «φαντάσματα», ωστόσο σε πολλά από αυτά, βρίσκουν καταφύγιο εκατοντάδες άστεγοι και παράτυποι μετανάστες.

Δείτε μοναδικές εικόνες μέσα από το βίντεο της ομάδας UpStories:

