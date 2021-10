Κοινωνία

Καιρός - “Αθηνά”: έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση

Συνεχίζεται η κακοκαιρία. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και τι φαινόμενα θα επηρεάσουν τη χώρα την Κυριακή.

Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο Κυριακή (10-10-2021) και από τα δυτικά με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά:

1. Αύριο Κυριακή (10-10-2021) ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν από τις μεσημβρινές ώρες τα νησιά του Ιονίου, τη Μακεδονία (κυρίως την κεντρική), την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες και βαθμιαία την Ήπειρο, τη δυτική Στερέα και τη δυτική Πελοπόννησο.

2. Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (11-10-2021) οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα εξακολουθήσουν στις προαναφερθείσες περιοχές, θα επεκταθούν στην κεντρική Στερεά και τη δυτική Θεσσαλία. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά και τα κεντρικά και μέχρι το απόγευμα και στη Μακεδονία.

3. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός στη χώρα θα παρουσιάσει και νέα επιδείνωση στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.





