Μπετόβεν: η 10η Συμφωνία ολοκληρώθηκε με… τεχνητή νοημοσύνη (βίντεο)

Δύο αιώνες μετά τον θάνατο του συνθέτη, ένας μαέστρος και ένας προγραμματιστής κατάφεραν να ολοκληρώσουν το ημιτελές δημιούργημα του.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Η ορχήστρα «Nexus» της Βόννης αφηγήθηκε πρόσφατα μια μουσική ιστορία δύο αιώνων!

Η σύνθεση που ερμήνευσαν τα μέλη της, δεν είχε ακουστεί ποτέ ξανά, παρά το γεγονός πως αποτελεί μια έμπνευση, που αποτυπώθηκε στην παρτιτούρα, πριν από τουλάχιστον 200 χρόνια. Οι φίλοι της μουσικής και της Τέχνης απόλαυσαν την, μέχρι πρότινος ημιτελή 10η Συμφωνία του Μπετόβεν, όπως την «αναδημιούργησε» η τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως σημειώνουν άνθρωποι με εξαιρετικές μουσικές γνώσεις, «ο Μπετόβεν έγραψε παρτιτούρες για την 10η Συμφωνία, αλλά δεν τις ανέπτυξε. Αν κάποιος άνθρωπος επιχειρούσε να ολοκληρώσει το έργο, δεν θα προχωρούσε πάρα πολύ. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί μόνο να συνθέσει το στυλ του Μπετόβεν, αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα».

Ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, μια από τις μεγαλύτερες μουσικές ιδιοφυίες, δεν ολοκλήρωσε ποτέ το έργο που ακολούθησε την μνημειώδη 9η Συμφωνία. Όμως, άφησε πίσω του προσχέδια γι’ αυτό που ετοίμαζε. Η τεχνητή νοημοσύνη επιχείρησε να «διαβάσει» το όραμα του Μπετόβεν, παρουσιάζοντας μια εκδοχή από το ημιτελές δημιούργημα του κορυφαίου συνθέτη.

Όπως πάντως σχολιάζουν μουσικοί «μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει τον Μπετόβεν, αλλά σίγουρα υπάρχουν σημεία που υπάρχει αμφιβολία αν ο Μπετόβεν θα τα συνέθετε με αυτόν τον τρόπο».

Ο υπολογιστής μπορεί να μπήκε στο «μυαλό» του Μπετόβεν, φαντάζει όμως αδύνατον να κατάφερε να ξεδιπλώσει το ταλέντο, την αισθητική και την αξεπέραστη δημιουργικότητα του κορυφαίου μουσουργού.

