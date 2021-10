Οικονομία

ΟΟΣΑ: Ιστορική συμφωνία για φόρο 15% στις πολυεθνικές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

136 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, συμφώνησαν σε ελάχιστο εταιρικό φόρο 15%, ώστε να μην μπορούν οι εταιρείες να εκμεταλλεύονται περιοχές με χαμηλή φορολογία.

Χθες, 8 Οκτωβρίου, οριστικοποιήθηκε στην Ολομέλεια του Περιεκτικού Πλαισίου του ΟΟΣΑ η συμφωνία δύο πυλώνων που θα επιφέρει μεταρρύθμιση του διεθνούς φορολογικού συστήματος και θα επιβάλει ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 15% στα κέρδη των πολυεθνικών επιχειρήσεων από το 2023. Τα βασικά σημεία της νέας παγκόσμιας φορολογικής αρχιτεκτονικής, που διαμορφώθηκε για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής, είχαν ήδη συμφωνηθεί την 1η Ιουλίου.

Η χώρα μας είναι μεταξύ των 136 χωρών, από τα 140 συνολικά μέλη του Περιεκτικού Πλαισίου BEPS των ΟΟΣΑ και G20, που στηρίζουν τη συμφωνία και εκπροσωπούν πάνω από 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Πλέον, τη συμφωνία στηρίζουν και όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος της συμφωνίας είναι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να καταβάλλουν στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται τον φόρο που πράγματι τους αναλογεί. Το πλαίσιο δύο Πυλώνων που προβλέπει η συμφωνία, επικαιροποιεί βασικά στοιχεία του παγκόσμιου φορολογικού συστήματος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων του 21ου αιώνα που επιτρέπουν τη μεταφορά κερδών σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολόγηση.

Ειδικότερα, η συμφωνία-πακέτο, που τελεί υπό τον συντονισμό του ΟΟΣΑ τα τελευταία 10 χρόνια, περιλαμβάνει δύο πυλώνες.

Ο Πρώτος Πυλώνας προβλέπει σαφείς κανόνες για την κατανομή των δικαιωμάτων φορολόγησης ανά χώρα επί των κερδών των 100 μεγαλύτερων πολυεθνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παγκοσμιοποιημένης ψηφιακής οικονομίας. Τα κέρδη που θα ανακατανεμηθούν στις χώρες υπολογίζονται σε τουλάχιστον 125 δισ. δολάρια.

Ο Δεύτερος Πυλώνας αποσκοπεί στην οριοθέτηση του φορολογικού ανταγωνισμού και στην προστασία της φορολογικής βάσης των χωρών και επιβάλλει στις πολυεθνικές επιχειρήσεις με έσοδα άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως κατώτατο παγκόσμιο φορολογικό συντελεστή 15%. Τα ετήσια έσοδα για τις χώρες από την εφαρμογή του Δεύτερου Πυλώνα εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 150 δισ. δολάρια.

Η συμφωνία, η οποία θα υλοποιηθεί το 2023, θα παρουσιαστεί στην προσεχή σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών των G20, στις 13 Οκτωβρίου, στην Ουάσινγκτον και, στη συνέχεια, στα τέλη του μήνα στη Σύνοδο Κορυφής των G20.

Το Υπουργείο Οικονομικών συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του ΟΟΣΑ για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας και χαιρετίζει την επίτευξη συναίνεσης για τη νέα αρχιτεκτονική του παγκόσμιου φορολογικού συστήματος, δεδομένου ότι πρωτοβουλίες επιβολής μονομερών μέτρων φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας δεν διευκολύνουν την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων που απορρέουν, κυρίως, από τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Με επιμονή και προσήλωση στην αναγκαιότητα επίτευξης και υλοποίησης της συναίνεσης σε παγκόσμιο, επίπεδο σχετικά με την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό που παγκόσμιου φορολογικού συστήματος, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων φορολόγησης της χώρας μας στο πλαίσιο της νέας φορολογικής αρχιτεκτονικής, αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού φορολογικού συστήματος και της οικονομίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκροταφείο τρένων στην Θεσσαλονίκη (εντυπωσιακό βίντεο)

Αθηνά Ωνάση: Αποκλειστικές εικόνες από τη σπάνια εμφάνισή της

Shannen Doherty: μοιράζεται το πρόβλημα με τον καρκίνο και συγκλονίζει! (εικόνες)