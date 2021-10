Κοινωνία

Σπείρα ληστών είχε “ρημάξει” ολόκληρες γειτονιές

Μεταξύ των συλληφθέντων υπήρξαν και ανήλικοι. Πώς έφτασαν στα ίχνη τους.

Συνελήφθησαν στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας Αχαρνών, πρωινές ώρες της 5-10-2021, στο πλαίσιο επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών και της Ο.Π.Κ.Ε., πέντε Έλληνες υπήκοοι (εκ των οποίων τρεις ανήλικοι) ως μέλη συμμορίας που διέπραττε συστηματικά ληστείες και κλοπές.

Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται και έτερο μέλος.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, τα μέλη της συμμορίας δραστηριοποιούντο κατά το τελευταίο δεκάμηνο και διέπρατταν ληστείες και κλοπές στην ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών, σε βάρος οδηγών ταξί καθώς και άλλων διερχομένων οδηγών, ανηλίκων και ηλικιωμένων πεζών και διανομέων καταστημάτων εστίασης.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται εμπλεκόμενοι σε 26 περιπτώσεις ληστειών και 13 περιπτώσεις κλοπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα, για την εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής δράσης της συμμορίας, συνεχίζεται.

