Αθλητικά

F1 - Pole position: Ο Χάμιλτον ταχύτερος, αλλά ο Μπότας πήρε την θέση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Χάμιλτον σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην πίστα της Κωνσταντινούπολης, αλλά έχει τιμωρηθεί με ποινή δέκα θέσεων.



Την 18η pole position της καριέρας του πανηγύρισε ο Βαλτέρι Μπότας, μολονότι δεν ήταν ο ταχύτερος στα σημερινά, χρονομετρημένα δοκιμαστικά για το τουρκικό γκραν πρι της Φόρμουλα Ενα!

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον, σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην πίστα της Κωνσταντινούπολης, αλλά δεν θα εκκινήσει αύριο από την πρώτη θέση, καθώς έχει τιμωρηθεί με ποινή δέκα θέσεων.

Ετσι θα εκκινήσει αύριο από τη 11η θέση και η pole position πήγε στον άλλο πιλότο της Mercedes, τον Μπότας, ο οποίος είχε το δεύτερο ταχύτερο χρόνο, αλλά αύριο θα είναι στην κορυφή της εκκίνησης. Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) και στην τρίτη θέση ο Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari). Να σημειωθεί πως ο Χάμιλτον είναι δύο βαθμούς πάνω από τον Μαξ Φερστάπεν, επτά γκραν πρι πριν τη λήξη του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η σημερινή κατάταξη και η αυριανή πρώτη δεκάδα της εκκίνησης:

-Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:22.868

Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 1:22.998 Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:23.196 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:23.265 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alfa Tauri) 1:23.326 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine-Renault) 1:23.477 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 1:23.706 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:23.954 Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 1:24.305 Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/Alfa Tauri) 1:24.368 Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Aston Martin) 1:24.795

Ειδήσεις σήμερα:

Ζαούτης για παιδικά πάρτι: λίγα παιδιά και με μάσκες

“Ήλιος”: νέα επεισόδια με μια δολοφονία και ανατροπές (εικόνες)

“Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” στον ΑΝΤ1 (εικόνες)