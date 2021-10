Κοινωνία

Χειροτονία του Μητροπολίτη Λαγκαδά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η χειροτονία του νέου μητροπολίτη Λαγκαδά τελέσθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών από τον Αρχιεπίσκοπο.

Να μεταλαμπαδεύσει την πίστη και την αγάπη στους ανθρώπους της Μακεδονίας, κάλεσε τον νέο μητροπολίτη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, Πλάτωνα, ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος.

Η χειροτονία του νέου μητροπολίτη Λαγκαδά τελέσθηκε το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών από τον Αρχιεπίσκοπο.

Από την πλευρά του, ο μητροπολίτης Λαγκαδά εστίασε στο δύσκολο έργο των ποιμένων της Εκκλησίας, αλλά και στις ανάγκες των ανθρώπων που είναι ποικίλες. «Η Εκκλησία είναι κοινωνία με την αγαπητική της διάσταση. Η ανάγκη του ενός είναι και ανάγκη των άλλων. Ο πόνος του ενός είναι πόνος των άλλων. Το βάρος του ενός είναι και βάρος των άλλων. Το κλάμα τους κλάμα μας και η χαρά τους χαρά μας» ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίσης, επισήμανε ότι «η οικονομική κρίση, το μεταναστευτικό, οι φυσικές καταστροφές και η πρόσφατη πανδημία δοκίμασαν πολύ τις αντοχές μας». Υπογράμμισε, επιπλέον, ότι τόσο ο αρχιεπίσκοπος όσο και όλοι οι αρχιερείς της Εκκλησίας στήριξαν τον λαό σε αυτήν την δύσκολη περίοδο.

Επιπροσθέτως, είπε ότι «στα μέρη της ξακουστής και ελληνικοτάτης Μακεδονίας μας, καλούμε να συνεχίσω το έργο του προκατόχου μου. Να υπηρετήσω το λαό του Θεού στη Μακεδονία μας».

Εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε όσους είναι δίπλα του και τον στηρίζουν, ενώ έκανε ειδική αναφορά στο προκάτοχό του, μητροπολίτη Λαγκαδά Ιωάννη και ευχαρίστησε τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για την εμπιστοσύνη και την στήριξη που του παρείχε όλα αυτά τα χρόνια.

Στην αντιφώνησή του, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στην πορεία του νέου μητροπολίτη και στον χαρακτήρα του. Σημείωσε πως έχει υπομονή, ανοχή και δεν τον ενδιαφέρουν οι διακρίσεις, ενώ ειδική αναφορά έκανε στο πνευματικό και κοινωνικό έργο που είχε αναπτύξει ο μητροπολίτης στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων, όπου ήταν προϊστάμενος μέχρι της εκλογής του, ενώ τώρα καλείται να μεταλαμπαδεύσει την πίστη και την αγάπη στους ανθρώπους της Μακεδονίας.

Βίντεο: romfea.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκροταφείο τρένων στην Θεσσαλονίκη (εντυπωσιακό βίντεο)

Αθηνά Ωνάση: Αποκλειστικές εικόνες από τη σπάνια εμφάνισή της

Shannen Doherty: μοιράζεται το πρόβλημα με τον καρκίνο και συγκλονίζει! (εικόνες)