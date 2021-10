Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Κυριακή σε 46 σημεία της χώρας

Αναλυτικά οι περιοχές στις οποίες θα βρίσκονται Κινητές Μονάδες Υγείας του ΕΟΔΥ.

Σε 46 σημεία ανά την επικράτεια μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν δωρεάν rapid test για κορονοϊό το Κυριακή, 10 Οκτωβρίου.

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορoνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

Αναλυτικά τα 46σημεία:

1. Αττική, Δ. Γλυφάδας, Δρόμος Ποιητών- Λαμπράκη 09:00-15:00

2. Θεσσαλονίκη, Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη), 09:00-17:00

3. Αιτωλοακαρνανία,ΚΑΠΗ Μεσολογγίου 10:00

4. Αιτωλοακαρνανία, Ναύπακτος Ίδρυμα Τσώνη 10:00-14:00

5. Αργολίδα, Κέντρο Νεότητας Ναύπλιο, 09:00-17:00

6. Αρκαδία, Πλατεία Αγίου Βασιλείου, 09:00-14:00

7. Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 08:30-20:30

8. Βοιωτία, Παλαιό Δημαρχείο Λειβαδιάς, 09:00-14:00

9. Βοιωτία, ΚΥ Θήβας, 09:00-15:00

10. Γρεβενά, Εξεταστήριο Θ. Ζιάκα, 10:00-13:00

11. Έβρος, Φουαγιέ, Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 08:00-16:00

12. Ευρυτανία, ΚΑΠΗ Καρπενησίου, 08:00

13. Ηλεία, Αίθουσα Αποστολικής Διακονίας, Πλατεία Σάκη Καράγιωργα, Πύργος 09:00-17:00

14. Ημαθία, ΚΑΠΗ Βέροιας, 08:30-15:00

15. Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-15:00

16. Ηράκλειο, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, 09:00-15:00

17. Ηράκλειο, Αρκαλοχώρι (Συντονιστικό Κέντρο), 08:30

18. Ηράκλειο, Αρκαλοχώρι (Κλειστό Γήπεδο), 08:00

19. Ηράκλειο, (Εκθεσιακό Κέντρο), 10:00

20. Ηράκλειο, Γαλατάς, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 09:30

21. Ηράκλειο, Βόνη, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 10:30

22. Ηράκλειο, Αρχοντικό, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 11:30

23. Ηράκλειο, Σάμπας, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 12:30

24. Ηράκλειο, Αρκαλοχώρι (εκθεσιακό Κέντρο), Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 13:00

25. Ηράκλειο, Ζίντα, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 09:30

26. Ηράκλειο, Πατσίδερος, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 11:00

27. Ηράκλειο, Ινι, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 12:30

28. Ηράκλειο, Σκινιάς, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 14:00

29. Ηράκλειο, Χούμερι, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 09:30

30. Ηράκλειο, Θράψανο, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 10:30

31. Ηράκλειο, Ζωφόροι, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 11:30

32. Ηράκλειο, Ρουσσοχώρια, Δ. Μίνωα Πεδιάδος Ηρακλείου, 12:30

33. Θεσπρωτία, Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», 09:00-17:00

34. Ιωάννινα, Περιφέρεια Πλατεία Πύρρου, 09:00 - 17:00

35. Καρδίτσα, Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας, 09:00-17:00

36. Κέρκυρα, Πλατεία Σαρόκου , 09:00-17:00

37. Κόρινθος, Δημοτικό θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, πλησίον Πανεπιστήμιου 08:30-13:00

38. Λάρισα,Μπροστινός χώρος Δημαρχείου 08:00-16:00

39. Μαγνησία, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας/Ιωλκού & Αναλήψεως, Βόλος, 08:00-16:00

40. Μυτιλήνη, Κ.Υ. Μυτιλήνης, 09:00-17:00

41. Μεσσηνία, Αίθουσα Κουμουνδούρος, 08:30-15:30

42. Πρέβεζα, Λιμενικό Ταμείο, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-13:30

43. Φθιώτιδα, Δημοτικό Parking, Γαλανέικα Λαμίας, 09:00-15:00

44. Φλώρινα,Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 08:00-14:30

45. Φωκίδα, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, 08:00-14:00

46. Χαλκιδική, Κυνηγετικός Σύλλογος Νέων Μουδανιών, 08:30-15:30