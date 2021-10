Κοινωνία

Ομόνοια: Επεισόδια στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο (εικόνες)

Ένταση και χημικά στη διαδήλωση κατά της φασιστικής βίας στην Ομόνοια. Αντιφασιστική πορεία και στην Θεσσαλονίκη.

Ένταση και ρίψη χημικών σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα του Σαββάτου στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε με αφετηρία την Ομόνοια και επιστροφή στο ίδιο σημείο και με αφορμή τον ένα χρόνο από τη δικαστική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Το κάλεσμα είχαν υπογράψει η ΚΕΕΡΦΑ, ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί σύλλογοι, κοινότητες μεταναστών, πρόσφυγες από τα στρατόπεδα, Άνθρωποι των Γραμμάτων και των τεχνών, οργανώσεις και κόμματα της Αριστεράς για να σταματήσει η κλιμάκωση της φασιστικής βίας.

Η ένταση προκλήθηκε, όταν δυνάμεις των ΜΑΤ ζήτησαν από τους διαδηλωτές να παραμείνουν σε μια λωρίδα κυκλοφορίας κάνοντας και χρήση χημικών κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των διαδηλωτών μεταξύ των οποίων και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδη Τσακαλώτου ο οποίος σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ανέφερε:

«Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτο. Έναν χρόνο μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής μια μεγάλη αντιφασιστική πορεία παρεμποδίζεται από την αστυνομιία και δέχεται χημικά χωρίς κανέναν λόγο. Πήγα στον επικεφαλής της αστυνομίας και ζήτησα τον λόγο, ποιος έχει δώσει αυτές τις εντολές και που αποσκοπούν. Δεν πήρα καμία ουσιαστική απάντηση.Η αντιμετώπιση του κόσμου που παλεύει τον φασισμό από την κυβέρνηση είναι ενδεικτική της ανοχής της στο αυγό του φιδιού».

Αντιφασιστική πορεία και στη Θεσσαλονίκη

Αντιφασιστική πορεία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη, με αφετηρία το άγαλμα του Βενιζέλου και επιστροφή στο ίδιο σημείο και με αφορμή τον ένα χρόνο από τη δικαστική καταδίκη της Χρυσής Αυγής.

Στην πορεία συμμετείχαν δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και αντιρατσιστικές κινήσεις και πρωτοβουλίες (ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΚΕΕΡΦΑ κά), καθώς και φοιτητικοί σύλλογοι.

Αιχμηρή ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για αναίτια επίθεση από την πλευρά των ΜΑΤ.

Αναλυτικά, η Κουμουνδούρου αναφέρει:

«Σήμερα στη μεγάλη αντιφασιστική διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας τα ΜΑΤ εξαπέλυσαν επίθεση κατά των διαδηλωτών. Η απρόκλητη – όπως καταγγέλλεται – επίθεση από τα ΜΑΤ είχε ως στόχο τη διάλυση των διαδηλωτών, με τη χρήση δακρυγόνων. Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε για τον έναν χρόνο από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, αλλά και ενάντια στις φασιστικές επιθέσεις που εκδηλώθηκαν στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και στο Νέο Ηράκλειο.Δυστυχώς όμως κάποιοι εντός της αστυνομίας εξακολουθούν να κλείνουν το μάτι επικίνδυνα σε αντιδημοκρατικές εκδηλώσεις με την κάλυψη της πολιτικής ηγεσίας. Ο κ. Θεοδωρικάκος φαίνεται πως ζήλεψε τη δόξα του προκατόχου του, κάτι που δείχνει ότι η στάση του έχει την υπογραφή και την καθοδήγηση του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».





