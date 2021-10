Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. "Βράζουν" Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκαν το Σάββατο οι θάνατοι από κορονοϊό στην Ελλάδα, ενώ παραμένει υψηλός ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το Σάββατο 2.197 νέα κρούσματα εκ των οποίων 5 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 528 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο και στην Θεσσαλονίκη 335. Ανησυχία και στην Λάρισα όπου εντοπίστηκαν 160 νέα κρούσματα κορονοϊού, στην Καβάλα τα νέα κρούσματα είναι 69, στην Μαγνησία 67 και στην Ημαθία 66.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:





