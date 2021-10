Κοινωνία

Θεοδωρικάκος από Θεσσαλονίκη: Εντατικοί έλεγχοι για την τήρησην των μέτρων

"Σαφάρι" των Αρχών ώστε να αποφευχθεί κάθε εφησυχασμός και χαλάρωση την ώρα που οι ΜΕΘ είναι γεμάτες με ασθενείς COVID-19.

Την κοινή βούληση, της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου της Θεσσαλονίκης, να συνεχιστεί η εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας και να ενταθούν οι έλεγχοι για να προστατευθεί η κοινωνία και να σωθούν ζωές, εξέπεμψαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο Γ.Γ Εστίασης Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Επιτροπίδης, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Μιχάλης Καραμαλάκης, ο Αντιστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντίνος Σκούμας και ο Υποστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ., Λάζαρος Μαυρόπουλος.

Σε σύσκεψη που έλαβε χώρα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της πόλης συμφωνήθηκε το πλαίσιο των ελέγχων ώστε να αποφευχθεί κάθε εφησυχασμός και χαλάρωση την ώρα που οι ΜΕΘ είναι γεμάτες με ασθενείς COVID-19.

Στις δηλώσεις του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισήμανε ότι έχει δώσει εντολή στην ΕΛ.ΑΣ. να εντείνει τους ελέγχους, ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να κάνουν το ίδιο και κάλεσε τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προσωπικής υγιεινής και προστασίας. «Η ΕΛ.ΑΣ και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι σε συνεργασία για την τήρηση των μέτρων», σημείωσε και προσέθεσε: «Ο νόμος είναι νόμος και πρέπει να εφαρμόζεται από όλους. Σήμερα δίνουμε το μήνυμα ότι μόνο με ελέγχους και εφαρμογή των μέτρων μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν σχολαστικούς ελέγχους, ώστε όλοι όσοι εισέρχονται σε καταστήματα και χώρους εστίασης να είναι εμβολιασμένοι ή να έχουν πιστοποιητικό νόσησης. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκαθάρισε ότι η Αστυνομία θα είναι άτεγκτη στην εφαρμογή των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Απευθυνόμενος σε εκείνους που έχουν αμφιβολίες για το θέμα του εμβολίου τους κάλεσε να το κάνουν για να επιστρέψει το σύνολο της κοινωνίας στην κανονικότητα. «Εμβολιαστείτε για να σώσουμε ζωές και να κερδίσουμε μια πιο ελεύθερη ζωή» είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τα πρόσφατα γεγονότα σε σχολείο στη Σταυρούπολη ο κ. Θεοδωρικάκος ήταν κατηγορηματικό: «Δε θα επιτρέψουμε να αναστηθεί μία φασιστική, ναζιστική οργάνωση». Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι καμία μορφή βίας δε θα γίνει ανεκτή και επισήμανε ότι η Αστυνομία έκανε σωστά τη δουλειά της, αποτρέποντας επεισόδια και προχωρώντας στις απαραίτητες συλλήψεις.

