Τσαβούσογλου - Ανατολική Μεσόγειος: Η Τουρκία μπορεί να κηρύξει ΑΟΖ για την αλιεία

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προέβη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προέβη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λέγοντας ότι η Άγκυρα μπορεί στον θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου που αυθαιρέτως θεωρεί ότι αποτελεί δική της υφαλοκρηπίδα να κηρύξει και αποκλειστική οικονομική ζώνη, προς χάριν της αλιείας.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι «ενώ η κήρυξη υφαλοκρηπίδας είναι αρκετή για όλα τα πλούτη κάτω από τη θάλασσα, ιδιαίτερα για τους υδρογονάνθρακες, η κήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι σημαντική για την αλιεία».

Επισημαίνοντας ότι αυτό ισχύει ήδη στον Εύξεινο Πόντο, ο κ. Τσαβούσογλου είπε ότι «μπορούμε να το δηλώσουμε και στη Μεσόγειο. Εάν η αλιεία είναι ένας σημαντικός τομέας και προτεραιότητα για εμάς στη Μεσόγειο και υπάρχει τέτοια ανάγκη, θα γίνει. Πρέπει να ληφθούν και τα απαραίτητα μέτρα για αυτό, αλλά επειδή δεν υπήρχε τέτοια ανάγκη στη Μεσόγειο, δεν έχει δηλωθεί αποκλειστική οικονομική ζώνη. Μπορεί όμως να γίνει».

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι δεν είναι ακριβές ότι δεν μπορεί να προστατευθεί μια τέτοια ΑΟΖ στη Μεσόγειο, και δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για τη διακήρυξή της.

Ο Τσαβούσογλου τόνισε ακόμη, όπως μεταδίδει η kathimerini.gr, ότι η Άγκυρα λαμβάνει κάθε μέτρο για την προάσπιση της υφαλοκρηπίδας της, όπως είπε ότιέκανεκαι προσφάτως, κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα ότι εξέδωσε NAVTEX για να μπει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα έστω για ένα χιλιόμετρο, μόνο και μόνο για να εισέλθει και όχι για να διεξαγάγει έρευνες.

Επιπλέον ο κ. Τσαβούσογλου έκανε λόγο για μαξιμαλιστικές προσεγγίσεις από την κυπριακή κυβέρνηση και είπε ειρωνικά ότι τουλάχιστον δύο με τρεις φορές την ημέρα η Λευκωσία διαμαρτύρεται διεθνώς για την Τουρκία.

