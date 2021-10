Κόσμος

Προπαγάνδα Ερντογάν για τη “Γαλάζια Πατρίδα” μέσω δημοφιλούς σήριαλ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι σεναριογράφοι προσαρμόζουν την εξέλιξη της πλοκής, ανάλογα με τις κινήσεις και τα ανοίγματα της επίσημης εξωτερικής πολιτικής.

Στο σίριαλ Τεσκιλάτ, δηλαδή ο Οργανισμός, οι Τούρκοι τηλεθεατές βλέπουν τους πράκτορες της μυσιτκής τους υπηρεσίας, της ΜΙΤ, να έχουν υπεράνθρωπες δυνάμεις και να καταφέρνουν τα πάντα, όπως ο Τζέιμς Μποντ ή οι πράκτορες της CIA στις χολιγουντιανές ταινίες.

Η δημοφιλής τουρκική υπερπαραγωγή μπήκε στη δεύτερη σεζόν και στο πρώτο επεισόδιο που προβλήθηκε την περασμένη Κυριακή, ξένος πράκτορας, που μιλάει τουρκικά με αμερικανική προφορά, ανατινάζει το τουρκικό πλωτό γεωτρύπανο, στο οποίο έχει δοθεί το όνομα Μαβί Βατάν, δηλαδή Γαλάζια Πατρίδα.



Φυσικά για να το πετύχει έχει σκοτώσει αρκετά μέλη του πληρώματος. Άλλωστε ανήκει στην ομάδα, που στην πρώτη σεζόν είχε βάλει στο στόχαστρο την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Τουρκία. Το σενάριο προβλέπει τη συνεργασία των πρακτόρων των ξένων εχθρικών δυνάμεων με ντόπιους προδότες, ώστε να γίνει πιο εύπεπτο το αφήγημα.

Μια από τις εντυπωσιακές σεναριακές προσαρμογές είναι ότι οι κάτοικοι των Εμιράτων που ήταν κακοί στον προηγούμενο κύκλο, τώρα γίνονται ξαφνικά καλοί λόγω της προσέγγισης που επιχειρεί η Άγκυρα.



Το επόμενο επεισόδιο, που προβάλλεται στο τουρκικό κρατικό κανάλι, διαδραματίζεται στην Κύπρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Αθήνα: Έκλεψαν βαλίτσες τουριστριών από νοικιασμένο όχημα (βίντεο ντοκουμέντο)

Τσαβούσογλου - Ανατολική Μεσόγειος: Η Τουρκία μπορεί να κηρύξει ΑΟΖ για την αλιεία

Η κακοκαιρία “Αθηνά” σάρωσε την Βόρεια Εύβοια (εικόνες)