Προμηθέας Πατρών - ΠΑΟΚ: Δεύτερη ήττα για τους Θεσσαλονικείς

Με εξαιρετικούς τους Ρέι, Χαντ και Γκάντι το 2 στα 2 για τους Πατρινούς!

Δίχως απώλειες συνεχίζει ο Προμηθέας στην Α1 Ανδρών/Basket League. Οι Αχαιοί επικράτησαν με 84-77 του ΠΑΟΚ στην Πάτρα, για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, υποχρεώνοντας τους Θεσσαλονικείς στη δεύτερη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 34΄ και με το σκορ στο 69-62 υπέρ του Προμηθέα, ο ΠΑΟΚ είδε τον προπονητή του, Άρη Λυκογιάννη, να αποβάλλεται με δύο τεχνικές ποινές, λόγω διαμαρτυριών, ενώ την άγουσα για τα αποδυτήρια πήρε και ο πρόεδρος της ομάδας, Θανάσης Χατζόπουλος.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Ρέι με 17 πόντους, πολύτιμοι ήταν και οι Χαντ, Γκάντι με 15 και 12 πόντους, αντίστοιχα. Από τον ΠΑΟΚ πάλεψε ο Γκρίφιν με 19 πόντους.

Μετά από ένα αμφίρροπο ματς με πολλές εναλλαγές στο σκορ, ο Προμηθέας ήταν αυτός που επέβαλε το ρυθμό του στο 36΄, όταν από το 73-70 έτρεξε σερί 8-0 ξεφεύγοντας με 81-70 στο 38΄, με τον Γιαννόπουλο να βάζει την τελευταία... πινελιά από τα 6.75.

Οι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά ο έλεγχος των ριμπάουντ από τους Αχαιούς και το κάρφωμα του Ρέι έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων.

Τα δεκάλεπτα: 15-20, 43-31, 65-59, 84-77

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Μαγκλογιάννης, Λόρτος

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: Ρέι 17 (3), Γκραντ 9, Γκάντι 12 (3), Ρογκαβόπουλος 5 (1), Μάιλς 7 (1), Σβαρτζ 5 (1), Χαντ 15, Αγραβάνης 6 (2), Γκίκας 2, Γιαννόπουλος 6 (1).

ΠΑΟΚ: Χριστοδούλου 3 (1), Γκρίφιν 21 (2), ΝτιΛέο 10 (2), Κάρτερ 9 (2), Τζόουνς 14, Καμπερίδης, Ρούμογλου, Τολιόπουλος 3 (1), Γιάνκοβιτς 14, Ογκμπεϊντέ 3.

