Αθήνα: Έκλεψαν βαλίτσες τουριστριών από νοικιασμένο όχημα (βίντεο ντοκουμέντο)

Βίντεο καταγράφει βήμα - βήμα τις κινήσεις των δύο κακοποιών μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει βήμα βήμα τις κινήσεις δύο κακοποιών μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, όπου η εγκληματικότητα χτυπά "κόκκινο"

Θύματά τους δύο τουρίστριες που ήρθαν στη χώρα μας για διακοπές. Αφού έκαναν την κράτησή τους σε μεγάλο ξενοδοχείο, νοίκιασαν ένα όχημα στο οποίο είχαν τις αποσκευές του, όταν οι δύο κακοποιοί έσπασαν το πίσω τζαμί του αυτοκινήτου και άφησαν τις δυο τουρίστριες κυριολεκτικά μόνο με τα ρούχα που φορούσαν.

Κάτοικοι του κέντρου επισημαίνουν στον ΑΝΤ1 ότι τέτοια περιστατικά είναι αρκετά συχνά.

Στην εξάρθρωση συμμορίας που φέρεται να εμπλέκεται σε 26 ληστείες και 13 κλοπές πάντως προχώρησαν σήμερα οι αρχές στην περιοχή Αγίας Σωτήρας Αχαρνών. Εντύπωση προκαλεί πώς ανάμεσα στα πέντε άτομα που συνελήφθησαν βρέθηκαν και τρεις ανήλικοι.

