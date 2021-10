Αθλητικά

Ιωνικός - Άρης: Σπουδαία νίκη για τους Νικαιώτες

Με Κολοβέρο και Χουγκάζ σε ηγετικό ρόλο ήρθε η πρώτη νίκη για τον Ιωνικό.

Την πρώτη του νίκη στο εφετινό πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών/Basket League, πανηγύρισε ο Ιωνικός, παρά την προσπάθεια του Άρη να επαναλάβει τον άθλο της πρεμιέρας, απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα της Νίκαιας άντεξε στην πίεση των «κίτρινων», που επέστρεψαν από το -17 του 25ου λεπτού (58-41), και στην παράταση υπερασπίστηκε την έδρα της με 93-83, για την 2η αγωνιστική.

Σπουδαία εμφάνιση από τον Ιωσήφ Κολοβέρο (23 πόντοι, 6 ριμπάουντ), όπως και από τον Νίκο Χουγκάζ (18 πόντοι, 9 ριμπάουντ). Από τον Άρη πάλεψαν για ακόμη μία υπέρβαση οι Κάουαν (25π.), Χάνλαν (23π.) και Τζούιστον (20π.).

Με 5/6 τρίποντα στην τέταρτη περίοδο και με την άμυνα να έχει μπει για τα καλά σε λειτουργία, ο Άρης όχι μόνο επέστρεψε από το -17, αλλά στο 37΄ κράτησε την τύχη στα... χέρια του, γράφοντας στον φωτεινό πίνακα το υπέρ του 70-73. Ο Τζέρμαν κατάφερε να ανακτήσει το προβάδισμα για τον Ιωνικό από τα 6.75 στα 41΄΄ για τη λήξη (77-76), αλλά ο Λόκετ με 1/2 βολές έστειλε το ματς στην παράταση (77-77). Στο επιπλέον πεντάλεπτο, πάντως, ο Ιωνικός ήταν καταιγιστικός και με επιμέρους σκορ 16-6 έφτασε χωρίς άγχος στο τελικό 93-83.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 48-33, 63-54, 77-77κ.α., 93-83παρ.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Συμεωνίδης, Μαλαμάς

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Σεγκούρα): Άρτις 6, Κολοβέρος 23 (4), Αθηναίου 7 (1), Γόντικας 12, Χουγκάζ 18 (3), Μουσταφά 12, Τζέρμαν 13 (1), Μούρτος, Γκιουζέλης.

ΑΡΗΣ (Καστρίτης): Κάουαν 25 (4), Νετζήπογλου, Γουίλιαμς 2, Χάνλαν 23 (2), Κώττας 2, Τζούιστον 20 (2), Φίνκε 3 (1), Πουλιανίτης 3 (1), Πετανίδης, Λόκετ 5.

