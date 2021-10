Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: Σοβαρά επεισόδια με αντιεμβολιαστές (εικόνες)

Ένταση και ξύλο μεταξύ αντιεμβολιαστών και αστυνομίας στη Ρώμη.

Ένταση επικράτησε μεταξύ αντιεμβολιαστών διαδηλωτών και αστυνομίας στην κεντρική πλατεία του Λαού της Ρώμης, σήμερα το απόγευμα.

Στην κινητοποίηση παρεισέφρησαν και πάλι στοιχεία της ιταλικής ακροδεξιάς και μέλη νεοφασιστικών οργανώσεων. Δεν έλειψαν και οι απαγορευμένοι, φασιστικοί χαιρετισμοί, με τεντωμένο αντίχειρα.

Οι διαδηλωτές κλότσησαν τρία οχήματα της αστυνομίας και πέταξαν καρέκλες των καφέ μπαρ, σε όργανα της τάξης. Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση γκλομπ. Μπροστά από το κυβερνητικό Μέγαρο Παλάτσο Κίτζι, η αστυνομία προχώρησε σε ρίψεις νερού, ενώ κάποιοι διαδηλωτές προσπάθησαν να εισέλθουν στα γραφεία του μεγαλύτερου ιταλικού συνδικάτου, CGIL.

Η ένταση αυξήθηκε όταν ακραίες ομάδες αντιεμβολιαστών θέλησαν να πραγματοποιήσουν πορεία στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης, για την οποία δεν είχαν λάβει σχετική άδεια.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου, στην Ιταλία θα μπει σε ισχύ το «πράσινο πάσο εμβολιασμένου», το οποίο θα είναι υποχρεωτικό για την πρόσβαση σε κλειστούς χώρους, όπως θέατρα, κινηματογράφοι, γυμναστήρια, αλλά και σε όλους τους χώρους εργασίας.

Στο μεταξύ, το 80% των Ιταλών άνω των 12 ετών, έχει ολοκληρώσει τον εμβολιαστικό του κύκλο κατά του κορονοϊού.

WATCH: Tense situation in Rome as those protesting against vaccine passports begin clashing with police.



pic.twitter.com/zUb2tDC5Na — Election Wizard (@ElectionWiz) October 9, 2021

