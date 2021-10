Κοινωνία

Πέθανε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Σε ηλικία 56 ετών πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες ο δικηγόρος Αθηνών Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Τα αίτια του θανάτου του δεν είναι ακόμη γνωστά καθώς αναμένεται η ιατροδικαστική γνωμάτευση.

Η κηδεία του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Είχε γεννηθεί στη Γιάλοβα Μεσσηνίας, ήταν παντρεμένος και είχε δύο παιδιά.

Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ήταν ένας μαχητικός δικηγόρος και κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας του είχε αναλάβει σημαντικές υποθέσεις.

