Γεωργία - Ελλάδα: Πολύτιμο “διπλό” για την Εθνική

Η Εθνική διατήρησε "ζωντανό" το στόχο της 2ης θέσης του 2ου ομίλου που οδηγεί στα μπαράζ.

Το εύστοχο πέναλτι του αρχηγού Τάσου Μπακασέτα στο 90ό λεπτό και το εξαιρετικό γκολ του Δημήτρη Πέλκα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, χάρισαν ένα υπέρ-πολύτιμο «διπλό» στην Εθνική Ελλάδας επί της Γεωργίας με 2-0 στο «Batumi Stadium» στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 και διατήρησαν «ζωντανό» το στόχο της 2ης θέσης του 2ου ομίλου που οδηγεί στα μπαράζ.

Η «γαλανόλευκη» ομάδα παρέμεινε στο -3 από τη Σουηδία και πλέον θα πάει την Τρίτη (12/10) στη Στοκχόλμη για «τελικό» κόντρα στους Σκανδιναβούς.

Μετά από ένα «μουδιασμένο» ξεκίνημα, η Εθνική Ομάδα άρχισε να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και στο 11ο λεπτό έφτασε πολύ κοντά στο γκολ, όταν από ωραία «κομπίνα» σε εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα κατέληξε στον Μασούρα που έκανε σέντρα-σουτ από πλάγια θέση, αλλά ο Τζαβέλλας δεν πρόλαβε να απλώσει το πόδι του για να κάνει το 1-0.

Ένα λεπτό αργότερα από πολύ ωραία συνεργασία των Μπουχαλάκη-Τσιμίκα και σέντρα του τελευταίου, ο Μπακασέτας έκανε σουτ στην κίνηση, ο Λόρια απέκρουσε και ο Ανδρούτσος γύρισε προς τον Παυλίδη που σκόραρε. Έπειτα από υπόδειξη του VAR όμως το γκολ δεν μέτρησε, καθώς η μπάλα είχε περάσει την τελική γραμμή (κόρνερ) μετά την απόκρουση του Λόρια.

Στο 25’ το μακρινό σουτ του Κακαμπάτζε βρήκε σε ετοιμότητα τον Βλαχοδήμο που απέκρουσε στη γωνία του, ενώ στο 29’ το φάουλ του Μπακασέτα αποκρούστηκε από το κεφάλι του Κοτσολάβα -ενώ είχε πάρει πορεία προς το τέρμα- κι έφυγε κόρνερ.

Η πίεση της ελληνικής ομάδας συνεχίστηκε και στο 40’ είχε ακόμη μία τελική με το σουτ του Μασούρα έξω από την περιοχή και την ασταθέστατη απόκρουση του Λόρια σε κόρνερ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Φαν’τ’ Σιπ αποφάσισε να αποσύρει στον πάγκο τον μοναδικό καθαρό φορ Παυλίδη, περνώντας τον Πέλκα δίπλα στον Μασούρα ο οποίος ανέλαβε ρόλο «ψευτοεννιαριού», ωστόσο η εικόνα της Ελλάδας μεσοεπιθετικά δεν βελτιώθηκε.

Στο 67’ ο διαιτητής Ρούμσας «χαρίστηκε» σε πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Κανκάβα πάνω στον Μπακασέτα, μολονότι έπεσε πάνω του με τα δύο πόδια, δείχνοντάς του μόνο την κίτρινη, αντί για κόκκινη κάρτα.

Στο 88’ ο Τζόλης έκανε πολύ ωραία ατομική ενέργεια από τα αριστερά πλασάροντας άουτ, όμως ο διαιτητής αμέσως μετά με υπόδειξη του VAR «γύρισε» τη φάση πίσω και υπέδειξε πέναλτι σε χέρι του Γκλορμπελίτζε από κεφαλιά του Μαυροπάνου, λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα.

Ο Τάσος Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση και δεν λάθεψε, κάνοντας το 1-0 για την Ελλάδα με το 5ο του τέρμα με τη «γαλανόλευκη» φανέλα. Στις καθυστερήσεις, η οξυδέρκεια του Δημήτρη Πέλκα που έκλεψε την μπάλα έξω απ’ την περιοχή των Γεωργιανών, οδήγησε στο 2-0 για την Ελλάδα, μετά το εξαιρετικό πλασέ του Έλληνα μεσοεπιθετικού που «κρέμασε» τον Λόρια.

Ο Γιώργος Τζαβέλλας συμπλήρωσε κάρτες και θα απουσιάσει από τον αγώνα της Τρίτης (12/10) με τη Σουηδία στο «Friends Arena» της Στοκχόλμης για την 8η αγωνιστική των προκριματικών.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΓΕΩΡΓΙΑ (Βίλι Σανιόλ): Λόρια, Κακαμπάτζε, Κοτσολάβα, Ντβάλι, Γκλορμπελίτζε, Κανκάβα, Αμπουρτζάνια (90’+2’ Νταβιτασβίλι), Λομπανίτζε (90’+2’ Κβιλιτάια), Τσακβεντάτζε (60’ Γκβίλια), Κβαρατσκέλια, Μικετάντζε (60’ Οκριασβίλι).

ΕΛΛΑΔΑ (Τζον φαν’τ’ Σιπ): Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος, Τζαβέλλας, Ανδρούτσος, Σιώπης (85’ Μάνταλος), Μπουχαλάκης, Τσιμίκας, Μπακασέτας, Μασούρας (78’ Τζόλης), Παυλίδης (46’ Πέλκας).

