Σκάνδαλο διαφθοράς στην Αυστρία: Παραιτήθηκε ο καγκελάριος Κουρτς

Παραιτήθηκε ο Σεμπάστιαν Κουρτς από την καγκελαρία της Αυστρίας μετά τις καταγγελίες ότι είναι ύποπτος για διαφθορά.

Ο Αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς, ύποπτος για διαφθορά, ανακοίνωσε την παραίτησή του. O Σεμπάστιαν Κουρτς έκανε την ανακοίνωση αυτή αφότου τέθηκε υπό έρευνα ως ύποπτος για αδικήματα διαφθοράς.

Ο Κουρτς δήλωσε σε ανακοίνωση που στάλθηκε στα μέσα ενημέρωσης ότι προτείνει τον υπουργό Εξωτερικών Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, έναν διπλωμάτη καριέρας, ως διάδοχό του. Ο Κουρτς σκοπεύει να παραμείνει αρχηγός του συντηρητικού κόμματός του και να αναλάβει ως επικεφαλής του στο κοινοβούλιο, πρόσθεσε.

"Θα ήταν ανεύθυνο να συρόμαστε σε μήνες χάους ή αδιεξόδου", δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Βιέννη, εξηγώντας ότι αποσύρεται για να υπάρχει "σταθερότητα" στη χώρα απορρίπτοντας παράλληλα "ψευδείς κατηγορίες".

"Θέλω να παραχωρήσω τη θέση μου για να αποτρέψω το χάος", πρόσθεσε λέγοντας ότι πρότεινε το όνομα του υπουργού του των Εξωτερικών, Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ για να τον διαδεχθεί.

Μετά την ανακοίνωση, την Τετάρτη, από την εισαγγελία, της έναρξης διενέργειας έρευνας σε βάρος του για διαφθορά, ο Σεμπάστιαν Κουρτς τελούσε υπό πίεση να αποσυρθεί. Ο 35χρονος ηγέτης αρνείτο μέχρι τότε, καταγγέλλοντας "κατασκευασμένους" ισχυρισμούς. Ωστόσο οι Πράσινοι, εταίροι της κυβέρνησης, ενέτειναν τις επικρίσεις τους με την πάροδο των ημερών.

Την Παρασκευή ο αντικαγκελάριος και ηγέτης των οικολόγων Βέρνερ Κόγκλερ είχε δηλώσει ότι ο Κουρτς δεν ήταν "πλέον σε θέση να ασκεί τα καθήκοντα του" στο τέλος των επαφών με τους αρχηγούς άλλων κομμάτων.

Οι συντηρητικοί (OVP) πρέπει τώρα να προτείνουν κάποιον "'άμεμπτο", είχε δηλώσει.

Το κοινοβούλιο αναμένεται επίσης να συνεδριάσει εκτάκτως την Τρίτη για να αποφασίσει για την πρόταση μομφής που κατέθεσε η αντιπολίτευση.

