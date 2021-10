Life

Μαντόνα: Έδειξε τα εσώρουχά της στην εκπομπή του Φάλον (βίντεο)

Άνω-κάτω έκανε την εκπομπή του Τζίμι Φάλον η βασίλισσα της ποπ μουσικής...



Άνω-κάτω έκανε την εκπομπή του Τζίμι Φάλον η Μαντόνα, καθώς ξάπλωσε πάνω στο γραφείο του δημοφιλούς παρουσιαστή και σήκωσε τη φούστα της, μπροστά στην κάμερα!

Η βασίλισσα της ποπ μουσικής σκηνής, με αφορμή το νέο της ντοκιμαντέρ, για την περιοδεία της με τίτλο «Madame X», προκάλεσε κύμα αναστάτωσης στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον.

Η αντίδραση του παρουσιαστή ήταν άμεση, προσπαθώντας να αναλάβει ρόλο πυροσβέστη. «Όχι, όχι, Μαντόνα σταμάτα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Σταμάτα τώρα» της είπε και στην συνέχεια έβγαλε το σακάκι του και προσπάθησε να καλύψει το σώμα της σταρ.

Η 63χρονη σταρ εμφανίστηκε στο «The Tonight Show» και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι θεατές βλέποντας το ντοκιμαντέρ της θα κατανοήσουν ότι η τέχνη είναι «σημαντική για τις ζωές μας». Δεν παρέλειψε μάλιστα να αναφέρει και πόσο την έχει εμπνεύσει ο συγγραφέας Τζέιμς Μπόλντουιν.

«Υπήρξε μεγάλη έμπνευση για εμένα μεγαλώνοντας και ήταν μεγάλη πηγή έμπνευσης για το σόου. Ένα από τα πράγματα που παραθέτω ξανά και ξανά στο σόου είναι ότι οι καλλιτέχνες υπάρχουμε για τη διατάραξη της ηρεμίας. Ελπίζω να το έχω κάνει αυτό όχι μόνο για εσένα απόψε, αλλά και για όσους παρακολουθούν το σόου, αλλά το εννοώ με τον καλύτερο τρόπο», είπε η Μαντόνα.

Στη συνέντευξη η Μαντόνα μίλησε, μεταξύ άλλων, για ρόλους που έχει απορρίψει. Αποκάλυψε ότι δεν δέχθηκε ρόλο στην ταινία Matrix προσθέτοντας ότι ένα μικρό κομμάτι της μετανιώνει για αυτή τη στιγμή της ζωής της.

