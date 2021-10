Κόσμος

Εκλογές στην Τσεχία: Ήττα για τον Μπάμπις

Ανατροπή με τα τελικά αποτελέσματα στην Τσεχία. Οριακή νίκη για την τσεχική κεντροδεξιά συμμαχία Μαζί.

Η τσεχική κεντροδεξιά συμμαχία Μαζί κέρδισε οριακά σήμερα τις βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα σχεδόν πλήρη αποτελέσματα, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα είχαν δώσει τη νίκη στον λαϊκιστή δισεκατομμυριούχο πρωθυπουργό Αντρέι Μπάμπις.

Μετά την καταμέτρηση του 99% και πλέον των ψήφων, η συμμαχία Μαζί έλαβε ποσοστό 27,78%, ενώ το λαϊκιστικό κίνημα ANO του Μπάμπις έλαβε το 27,14%. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η στροφή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα ψηφοδέλτια των εκλογέων στις μεγάλες πόλεις καταμετρήθηκαν στο τέλος.

Ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις δήλωσε ότι θα ηγηθεί των συνομιλιών για την επόμενη κυβέρνηση εάν ο πρόεδρος του το ζητήσει έπειτα από τις βουλευτικές εκλογές.

Ο Μπάμπις, μιλώντας μετά τα αποτελέσματα που έδειξαν ότι το κυβερνών του κόμμα ANO ήρθε δεύτερο σε ψήφους, συνεχάρη τον συνασπισμό της αντιπολίτευσης Μαζί για τη νίκη του.

Ο συνασπισμός Μαζί και η φιλελεύθερη συμμαχία Πειρατές/Δήμαρχοι κέρδισαν την πλειοψηφία των εδρών και δήλωσαν ότι θέλουν να σχηματίσουν κυβέρνηση.

