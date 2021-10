Παράξενα

Όλυμπος: Πρόταση γάμου στα... 2918 πόδια (εικόνες)

Ο άνδρας επέλεξε μία πολύ ξεχωριστή τοποθεσία για να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.



Ένας άνδρας από την Κζάνη , επέλεξε μία πολύ ξεχωριστή τοποθεσία για να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Ο κρεοπώλης από την Καρυδίτσα Κοζάνης έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Ελισάβετ, στα 2.918 πόδια.

Το ζευγάρι είχε πάει εκδρομή στον Όλυμπο και εκείνος, άρπαξε την ευκαιρία να κάνει την κρίσιμη ερώτηση στην αγαπημένη του, για να ενώσουν και επίσημα τις ζωές τους.

