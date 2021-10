Αθλητικά

Προκριματικά Μουντιάλ: Σκωτία και Ουκρανία πήραν “κεφάλι” στη μάχη για την 2η θέση

Με νίκες προχώρησαν Ελλάδα, Ουκρανία, Σκωτία και Ιρλανδία...



Το αήττητο που έχουν στους προκριματικούς του Μουντιάλ 2022 διατήρησαν Ελλάδα και Ουκρανία μετά τις σημερινές τους εκτός έδρας νίκες επί των Γεωργίας (2-0) και Φινλανδίας (2-1) αντίστοιχα.

Μετά από 5 ισοπαλίες σε ισάριθμα ματς, η Ουκρανία πέτυχε την πρώτη της νίκη στα προκριματικά, με 2-1 επί της Φινλανδίας στο Ελσίνκι, νίκη που βάζει την ομάδα του Ολεξάντρ Πετράκοφ σε «θέση οδηγού» όσον αφορά την 2η θέση του 4ου ομίλου.

Παρότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ στο «Χάμτεν Παρκ» της Γλασκώβης από το Ισραήλ, η Σκωτία κατάφερε να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα και στις καθυστερήσεις να φτάσει σε ολική ανατροπή του σκηνικού, επικρατώντας με 3-2. Πλέον, το συγκρότημα του Κλαρκ ξέφυγε με +4 από τον αποψινό του αντίπαλο στη μάχη για την 2η θέση του 6ου ομίλου και σαφώς έχει το «πάνω χέρι» για την κατάκτηση της 2ης θέσης που οδηγεί στα μπαράζ πρόκρισης στους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Την πρώτη της νίκη στον 1ο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ πέτυχε η Ιρλανδία, με 3-0 επί του Αζερμπαϊτζάν στο Μπακού, ωστόσο, η ομάδα του Στέφεν Κένι δεν προλαβαίνει το... τρένο των μπαράζ, ούσα προτελευταία στο γκρουπ με 5 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

1ος Όμιλος

Αζερμπαϊτζάν-Ιρλανδία 0-3 / (7΄,39΄ Ρόμπινσον, 90΄ Ογκμπένε)

Ρεπό: Πορτογαλία

2ος Όμιλος

Γεωργία-ΕΛΛΑΔΑ 0-2 / (90΄πεν. Μπακασέτας, 90΄+5 Πέλκας)

Σουηδία-Κόσοβο 3-0 / (29΄πεν. Φόρσμπεργκ, 63΄ Ισακ, 79΄ Κουάισον)

Ρεπό: Ισπανία

3ος Όμιλος

Λιθουανία-Βουλγαρία 3-1

(18΄ Λάσισκας, 82΄,84΄ Σέρνιχ - 64΄ Ντεσπόντοβ)

Ρεπό: Ιταλία

4ος Όμιλος

Καζακστάν-Βοσνία 0-2 / (25΄,66΄ Πρέβλιακ)

Φινλανδία-Ουκρανία 1-2 / (29΄ Πούκι - 4΄,34΄ Γιαρμολένκο)

Ρεπό: Γαλλία

5ος Όμιλος

Εσθονία-Λευκορωσία 2-0 / (58΄ Σόργκα, 90΄+3 Ζένιοφ)

Τσεχία-Ουαλία 2-2 / (38΄ Πέσεκ, 49΄αυτ. Ράμσεϊ - 36΄ Ράμσεϊ, 69΄ Τζέιμς)

Ρεπό: Βέλγιο

6ος Όμιλος

Σκωτία-Ισραήλ 3-2 / (30΄ΜακΓκιν, 57΄ Ντάικς, 90΄+4 ΜακΤόμινέϊ - 5΄ Ζάχαβι, 32΄ Νταμπούρ)

7ος Όμιλος

Γιβραλτάρ-Μαυροβούνιο 0-3 / (7΄ Μάρουσιτς, 44΄πεν, 68΄ Μπεκιράι)

Λετονία-Ολλανδία 0-1 / (19΄ Κλάασεν)

Τουρκία-Νορβηγία 1-1 / (6΄ Ακτούρκογλου - 44΄ Τόρστβεντ)

8ος Όμιλος

Μάλτα-Σλοβενία 0-4 (27΄,62΄ Ίλιτσιτς, 50΄ Σπόραρ, 67΄ Σέσκο)

Κύπρος-Κροατία 0-3 / (42΄ Πέρισιτς, 83΄ Γκβαρντιόλ, 90΄+2 Λιβάια)

Ρωσία-Σλοβακία 1-0 / (27΄αυτ. Σκρίνιαρ)

9ος Όμιλος

Ανδόρα-Αγγλία 21:45

Ουγγαρία-Αλβανία 21:45

Πολωνία-Σαν Μαρίνο 21:45

10ος Όμιλος

Λιχτενστάιν-Β. Μακεδονία 0-4 / (39΄ Βελκόβσκι, 66΄πεν. Αλιόσκι, 74΄ Νικόλοβ, 83΄ Σουρλίνοβ)

Ισλανδία-Αρμενία 1-1 / (77΄ Γιοχάνεσον - 35΄ Χοβχανισιάν)

Γερμανία-Ρουμανία 2-1 / (52΄ Γκνάμπρι, 81΄ Μίλερ - 9΄ Χάτζι)

