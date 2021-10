Αθλητικά

Κριστιάνο Ρονάλντο: και ρεκόρ συμμετοχών στην Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν σταματά να καταρρίπτει τα ρεκόρ ο Πορτογάλος σταρ των αγγλικών γηπέδων. Οι δέκα παίκτες με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές.

Το... κοντέρ των ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να... γράφει.

Από το βράδυ του Σαββάτου ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ο απόλυτος ρέκορντμαν και σε επίπεδο διεθνών συμμετοχών (σ.σ. κατέχει και το ρεκόρ των περισσότερων γκολ) από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στην Ευρώπη, καθώς βρέθηκε για 181η φορά στην ενδεκάδα της Εθνικής ομάδας της χώρας του στο εν εξελίξει φιλικό με το Κατάρ, αφήνοντας πίσω του τον κεντρικό αμυντικό της Παρί Σεν Ζερμέν, Σέρχιο Ράμος, ο οποίος μετρά 180 συμμετοχές με την Ισπανία.

Η μεταξύ τους... κόντρα αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς και ο Σέρχιο Ράμος παραμένει ενεργός, ωστόσο, επί του παρόντος η κορυφαία επίδοση στον τομέα των διεθνών συμμετοχών ανήκει στο CR7.

Το ρεκόρ σε παγκόσμιο επίπεδο κατέχει ο Σοχ Τσιν Αν από την Μαλαισία, ο οποίος μετρά 195 συμμετοχές την περίοδο 1969-1984. Σαφώς και είναι θέμα χρόνου για έναν από τους δύο Ίβηρες ή, και τους δύο να ξεπεράσουν αυτό τον αριθμό κι ένας εξ αυτών να βρεθεί στην κορυφή του κόσμου.

Οι 10 κορυφαίοι Ευρωπαίοι παίκτες σε συμμετοχές

ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο Πορτογαλία 181

Σέρχιο Ράμος Ισπανία 180

Τζιανλουίτζι Μπουφόν Ιταλία 176

Βιτάλις Αστάφιεβς Λετονία 167

Ίκερ Κασίγιας Ισπανία 167

Μάρτιν Ρέιμ Εσθονία 157

Λόταρ Ματέους Δ. Γερμανία-Γερμανία 150

Άντερς Σβένσον Σουηδία 148

Ρόμπι Κιν Ιρλανδία 146

Ανατόλι Τιμόστσουκ Ουκρανία 144