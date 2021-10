Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τρίτη δόση εμβολίου : Ανοίγει την Κυριακή η πλατφόρμα για τους άνω των 50

Ανοίγουν σήμερα τα ραντεβού για την 3η δόση εμβολίου κατά της covid-19 για τους άνω των 50 ετών και για τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. Πώς κλείνετε το ραντεβού.

Ανοίγει σήμερα, τις απογευματινές ώρες, η πλατφόρμα των ραντεβού για την χορήγηση της 3ης δόσης εμβολίου κατά της covid-19 για τους πολίτες άνω των 50 ετών και για τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα υψηλού κινδύνου (ομάδα Α) και αυξημένου κινδύνου (ομάδα Β), ανεξαρτήτου ηλικίας.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη εμβολιάζονται με την τρίτη δόση άτομα ανοσοκατεσταλμένα, οι διαμένοντες σε Mονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και οι υγειονομικοί.

Η χορήγηση της 3ης δόσης πλην των ανοσοκατεσταλμένων, που μπορεί να δοθεί και 4 εβδομάδες μετά την δεύτερη δόση, γίνεται αφού συμπληρωθούν έξι μήνες από τις δύο δόσεις των εμβολίων ή το μονοδοσικό εμβόλιο.

Στην παρούσα φάση, το εμβόλιο που θα δίνεται ως 3η δόση, είναι το mRNA εμβόλιο, συγκεκριμένα το Pfizer, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο με το εμβόλιο που έχει χρησιμοποιηθεί στο βασικό εμβολιασμό.

Η αναμνηστική δόση δεν είναι υποχρεωτική, άρα ο εμβολιασμός θεωρείται ολοκληρωμένος αν έχουν γίνει δύο δόσεις ή μία δόση με το μονοδοσικό εμβόλιο, και αποτελεί ισχυρή σύσταση για να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η προστασία.

Η λίστα με τους δικαιούχους για την τρίτη δόση, θα ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση με όσους δικαιούχους κλείνουν τους 6 μήνες από τη δεύτερη δόση.?

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, κατέληξε στην επιλογή των ομάδων του πληθυσμού, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη συγκριτικά με άλλες για την ενίσχυσή τους με μία τρίτη δόση εμβολίου, καθώς σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα φάνηκε ότι τα αντισώματα, ως δείκτης της ανοσιακής απάντησης, μειώνονται με την πάροδο του χρόνου και η μείωση των αντισωμάτων, σε συνδυασμό και με την εμφάνιση των μεταλλάξεων του ιού, αποτέλεσε έναν κίνδυνο για τα άτομα τα οποία δεν είχαν επαρκή προστασία λόγω μειωμένης αποτελεσματικότητας των εμβολίων.

Η πρώτη κατηγορία για χορήγηση 3ης δόσης, τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα και οι μεταμοσχευμένοι, δεν απάντησαν στον πρωτογενή εμβολιασμό. Δεν ανέπτυξαν καθόλου αντισώματα και η χορήγηση σε αυτά τα άτομα της τρίτης δόσης έχει το χαρακτήρα μίας συμπληρωματικής δόσης, βασικής δηλαδή.

Μία δεύτερη κατηγορία είναι τα άτομα, τα οποία έχουν παράγοντες όπως η ηλικία ή άλλες καταστάσεις, και έχουν μειωμένα αντισώματα. Στην αρχή του εμβολιαστικού προγράμματος, βασικός παράγοντας για την προτεραιοποίηση ήταν η ηλικία των ατόμων, αναγνωρίζοντας ότι αποτελούσε ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τη νόσο. Το σκεπτικό της γνωμοδότησης για την 3η δόση στηρίζεται στη βαθμιαία μείωση των προστατευτικών αντισωμάτων έναντι του κορονοϊού, που παρατηρείται μετά τους 6 μήνες. Έτσι πήραν σειρά για να εμβολιαστούν με την 3η δόση τα ηλικιωμένα άτομα που είναι σε Μονάδες Φροντίδας, οι άνω των 60 ετών και από σήμερα και οι άνω των 50 ετών.

??Και μία τρίτη κατηγορία είναι αυτών των ατόμων που εκτίθενται, συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό, περισσότερο στον ιό, όπως οι υγειονομικοί.

