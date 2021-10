Οικονομία

Χατζηδάκης για συντάξεις χηρείας: Μόνο σταυρό δεν μας ζήτησαν να φιλήσουμε για να τις δώσουν

Για το θέμα που προέκυψε με τη μη καταβολή των συντάξεων σε 440 χήρες του ΝΑΤ μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Υπουργός Εργασίας.

«Λόγω του νόμου Κατρούγκαλου, δεν μπορούσαν να πάρουν τις συντάξεις περίπου 450 χήρες, επί πέντε χρόνια. Πριν από ένα μήνα, φέραμε μια ρύθμιση και είπαμε ότι το θέμα λύθηκε , διότι ο νόμος λέει ότι δεν χρειάζεται επανυπολογισμό. Μιλώντας με τον πρόεδρο του ΝΑΤ έμαθα ότι, παρότι έχουν ετοιμαστεί οι συντάξεις, δεν τις δίνουμε γιατί δεν έχει βγει η εγκύκλιος», περιέγραψε συνοπτικά το πρόβλημα που προέκυψε με τις συντάξεις για των 440 χηρών του ΝΑΤ ο Υπουργός Εργασίας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο Κωστής Χατζηδάκης είπε:

«Δεν ξέρω πώς έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια. Ο νόμος είναι νόμος και θα εφαρμοστεί» και συμπλήρωσε ότι ο διοικητής του ΕΦΚΑ τον διαβεβαίωσε ότι το θέμα με τις συντάξεις χηρείας του ΝΑΤ έχει λυθεί.

Χήρα του ΝΑΤ δήλωσε από την πλευρά της ότι, «είμαι με 400 ευρώ εδώ και πέντε χρόνια. Μου απαντούν ότι δεν υπάρχει λογισμικό. Υπάρχουν κι άλλες γυναίκες που είναι στο ΙΚΑ, στον πρώην ΤΕΒΕ, δεν είναι μόνο 440 γυναίκες».

«Μιλάμε για λυμένο θέμα που λύθηκε και μόνο που δεν μας ζήτησαν να φιλήσουμε σταυρό. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα», σχολίασε ο Υπουργός και κλείνοντας επανάλαβε ότι, «είτε είσαι υπουργός, είτε διοικητής που κάνεις κοινωνική εργασία, δεν μπορείς να αντιλαμβάνεσαι το ρόλο σου ως εξουσιαστείς. Πρέπει να υπηρετείς τους ανθρώπους».

