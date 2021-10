Οικονομία

Φωτιά στην Εύβοια: 12 μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων

Τα μέτρα ανακούφισης και στήριξης των επιχειρήσεων της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής υπό το Υπουργείο Οικονομικών και σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, σχεδιάστηκαν και δρομολογήθηκαν μία σειρά από μέτρα προς το σύνολο των επιχειρήσεων της Βόρειας Εύβοιας, η οποία επλήγη από τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Τα μέτρα οριζόντια για όλες τις επιχειρήσεις της Β. Εύβοιας (και όχι μόνο τις πυρόπληκτες), όπως η αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων, η αναστολή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το 2021, η αναστολή στις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους μέχρι και για διάστημα 3 μηνών και η μη επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Παράλληλα, δρομολογείται μια σειρά από περαιτέρω μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων στη Β. Εύβοια, και ιδίως των τουριστικών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα αυτά, σε στενή συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών με τα αρμόδια Υπουργεία, είναι:

1ον. Άμεση διάθεση του 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις. Με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών στον ν. 4797/2021 και σε συνέχεια σχετικής απόφασης, δρομολογείται, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, η άμεση και ανά τακτά διαστήματα διάθεση – αντικαθιστώντας την προκαταβολή – του τελικού ποσοστού κάλυψης της εκτιμηθείσας – από τις επιτροπές της Περιφέρειας – ζημιάς ως επιχορήγηση προς τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις, ανάλογα με την πορεία ολοκλήρωσης του έργου των επιτροπών.

2ον. Ειδικό καθεστώς στήριξης των επιχειρήσεων της Β. Εύβοιας με μεγάλες απώλειες. Το Υπουργείο Οικονομικών διαμορφώνει ένα ειδικό καθεστώς στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν, άμεσα και έμμεσα, από τη μεγάλη πυρκαγιά με μεγάλες απώλειες κατά την περίοδο αυτή, συσχετίζοντας την οικονομική στήριξη που θα χορηγηθεί με προγενέστερα οικονομικά στοιχεία.

3ον. Καθεστώς αναστολής πληρωμών για επιταγές επιχειρήσεων. Το Υπουργείο Οικονομικών, με σχετική τροπολογία, δημιούργησε ένα καθεστώς αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή από την 7η.9.2021 και μέχρι την 31η.12.2021 για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα στους δύο πυρόπληκτους δήμους της Β. Εύβοιας. Προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων της Β. Εύβοιας που δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο εν λόγω καθεστώς, θα υπάρξει σχετική μέριμνα από το Υπουργείο Οικονομικών.

4ον. Ιδιαίτερο καθεστώς ενίσχυσης επιχειρήσεων με μακροχρόνιο πλήγμα από τη φυσική καταστροφή. Το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει ένα – συμβατό με την Ε.Ε. – πλαίσιο ενίσχυσης των επιχειρήσεων του κλάδου της μεταποίησης της πρωτογενούς παραγωγής, η οποία και χάθηκε, δημιουργώντας συνθήκες καθοριστικής ή/και μακροχρόνιας απώλειας της πρώτης ύλης της παραγωγικής και επιχειρηματικής διαδικασίας των εν λόγω επιχειρήσεων.

5ον. Επέκταση του καθεστώτος αναστολής της σύμβασης εργασίας μέχρι τον Απρίλιο του 2022 για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεκτείνει το καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέχρι και τον Απρίλιο του 2022, ώστε να στηρίξει τόσο τις επιχειρήσεις, όσο και τους εργαζόμενους στη δωδεκάμηνης λειτουργίας τουριστική δραστηριότητα.

6ον. Ενίσχυση του επιδόματος λουτροθεραπείας για την επόμενη περίοδο. Ο ΕΟΠΥΥ δρομολογεί την ενίσχυση του επιδόματος λουτροθεραπείας για την περιοχή της Β. Εύβοιας, ενώ παρατείνεται η διάρκεια της λουτρικής περιόδου.

7ον. Λειτουργία του Υδροθεραπευτηρίου στα Λουτρά Αιδηψού κατά τη χειμερινή περίοδο. Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί, αλλά και τα μέτρα στήριξης της δραστηριότητας των τουριστικών επιχειρήσεων, δρομολογεί την παραμονή σε λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου και τους επόμενους μήνες.

8ον. Διπλασιάστηκε η διάρκεια διακοπών κοινωνικού τουρισμού από τον ΟΑΕΔ. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ο ΟΑΕΔ προχώρησαν στον διπλασιασμό των διανυκτερεύσεων, σε δώδεκα (12) από έξι (6), της μέγιστης διάρκειας διανυκτερεύσεων για τουριστικά καταλύματα του μητρώου παροχών του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2021-2022 στους δήμους της Β. Εύβοιας.

9ον. Διπλασιάστηκε η διάρκεια διακοπών ιαματικού και κοινωνικού τουρισμού των αγροτών από τον ΟΠΕΚΑ. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ο ΟΠΕΚΑ προχώρησαν στον διπλασιασμό των διανυκτερεύσεων των δικαιούχων, σε δέκα (10) από πέντε (5), με αντίστοιχο διπλασιασμό της ευχέρειας χρήσης των ιαματικών πηγών.

10ον. Στήριξη μέσω του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους». Το Υπουργείο Τουρισμού δρομολογεί την αξιοποίηση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» για να ενισχύσει την τουριστική κίνηση στις περιοχές των δύο δήμων της Β. Εύβοιας, αυξάνοντας τον αριθμό των επιδοτούμενων ημερών για τους εν λόγω προορισμούς στο τρέχον πρόγραμμα και λαμβάνοντας σχετική μέριμνα για το επόμενο.

11ον. Επενδυτικό πρόγραμμα αναβίωσης περιβάλλοντος χώρου τουριστικών επιχειρήσεων. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχεδιάζει επενδυτικό πρόγραμμα, με σχετική επιδότηση στο πλαίσιο και των περιφερειακών κρατικών ενισχύσεων, για τις τουριστικές επιχειρήσεις των δύο πληγέντων δήμων της Β. Εύβοιας, των οποίων ο περιβάλλον χώρος – πέριξ της επιχείρησης – καταστράφηκε από την πυρκαγιά, ώστε να αναβιώσει και να συνεισφέρει θετικά το τουριστικό προϊόν των εν λόγω επιχειρήσεων.

12ον. Η κατά προτεραιότητα πληρωμή των επιχειρήσεων από τα κρατικά εργαλεία στήριξης της τουριστικής κίνησης. Από τα αρμόδια Υπουργεία και τους Οργανισμούς, για τις τουριστικές επιχειρήσεις των πυρόπληκτων περιοχών – όπως αυτές της Β. Εύβοιας – θα προωθηθεί η κατά προτεραιότητα πληρωμή από τα κρατικά εργαλεία στήριξης της τουριστικής κίνησης («Τουρισμός για Όλους», ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ).

Την αμέσως επόμενη περίοδο, τα εν λόγω μέτρα θα εξειδικευθούν και θα αναλυθούν περαιτέρω, καθώς θα προχωρά η διαδικασία υλοποίησης και εφαρμογής τους.

