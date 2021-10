Αθλητικά

Σάκκαρη: πρόωρος αποκλεισμός από το Indian Wells

Δεν τα κατάφερε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στην Καλιφόρνια και αποχαιρέτισε τη διοργάνωση.

Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείσθηκε από την συνέχεια του Indian Wells, που διεξάγεται στην Καλιφόρνια, καθώς σε αγώνα για τον Β` γύρο, ηττήθηκε και μάλιστα με ανατροπή 5-7, 6-3, 6-2, από την Ελβετίδα, Βικτόρια Γκόλουμπιτς.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, Νο 9 στην παγκόσμια κατάταξη και Νο 6 στο ταμπλό του τουρνουά, δυσκολεύθηκε, αλλά τελικά κατέκτησε το πρώτο σετ με 7-5, μετά από μία ώρα και δύο λεπτά. Όμως στην συνέχεια, η 28χρονη Ελβετίδα (Νο 46 στον κόσμο), αντέδρασε και δεν άφησε σημαντικά περιθώρια στην Σάκκαρη, καθώς πήρε το δεύτερο σετ με 6-3 σε 48 λεπτά και το τρίτο με 6-2 σε 45 λεπτά.

Σημειώνεται, ότι αυτή, ήταν η πρώτη φορά που αναμετρήθηκαν οι δύο τενίστριες.

