Φωτιά σε αυτοκίνητα στα Πατήσια: Θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες

Φωτιά σε απορριμματοφόρο, επεκτάθηκε σε 11 παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Θα αποζημιωθούν όπως προβλέπει ο νόμος οι ιδιοκτήτες των 11 οχημάτων στα οποία προκλήθηκαν ζημιές από φωτιά σε απορριμματοφόρο στο 6 δημοτικό διαμέρισμα της Αθήνας

Το βράδυ του Σαββάτου απορριμματοφόρο του Δήμου Αθηναίων που πραγματοποιούσε την τακτική αποκομιδή στο 6ο Δημοτικό Διαμέρισμα, για άγνωστους μέχρι αυτή την ώρα λόγους πήρε φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δήμου Αθηναίων το πλήρωμα του οχήματος έδρασε άμεσα καλώντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία αφενός για να κατασβέσει τις φλόγες στο απορριμματοφόρο αφενός προκειμένου να αποτραπεί η επέκταση τους στα σταθμευμένα οχήματα.

Παρά την γρήγορη ανταπόκριση της Πυροσβεστικής από τις φλόγες προκλήθηκαν ζημιές σε 11 αυτοκίνητα που βρίσκονταν σταθμευμένα, στο στενό δρόμο της Καραμαλάκη.

Δεν υπήρξε τραυματισμός εργαζόμενου στην καθαριότητα ή άλλου πολίτη.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κάλεσαν άμεσα την ασφαλιστική εταιρεία η οποία κατέγραψε και τις ζημιές και όπως μας ενημέρωσαν όλοι οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές θα αποζημιωθούν όπως προβλέπεται από το νόμο.

