Κόσμος

Ρωσία: Τραγωδία με συντριβή αεροσκάφους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Nεκροί και τραυματίες από την συντριβή αεροπλάνου.

(εικόνα αρχείου)

Σε 16 ανέρχονται οι νεκροί και σε 7 οι τραυματίες από την συντριβή αεροπλάνου L-410 κοντά σε πόλη στην περιοχή του Ταταρστάν στη Ρωσία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο πηγή των ρωσικών υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων.

Το αεροπλάνο μετέφερε ομάδα αλεξιπτωτιστών, ανακοίνωσε το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, σύμφωνα παράλληλα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το αεροπλάνο που συνετρίβη ήταν ένα Let L-410 Turbolet, το οποίο είναι ένα δικινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος μικρών αποστάσεων.

Οι προδιαγραφές ασφάλειας των ρωσικών αερομεταφορών έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά δυστυχήματα, ιδιαίτερα με παλιά αεροπλάνα σε απομακρυσμένες περιοχές, δεν είναι σπάνια.

Ένα Antonov An-26 μεταγωγικό αεροπλάνο συνετρίβη στην ρωσική Άπω Ανατολή τον περασμένο μήνα στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Επίσης και οι 28 επιβαίνοντες ενός δικινητήριου Antonov An-26 σκοτώθηκαν κατά την συντριβή του στην Καμτσάτκα τον Ιούλιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Τρίτη δόση εμβολίου : Ανοίγει την Κυριακή η πλατφόρμα για τους άνω των 50

Μέρισμα ανάπτυξης - Οικονόμου στον ΑΝΤ1: ανακοινώσεις στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Κριστιάνο Ρονάλντο: και ρεκόρ συμμετοχών στην Ευρώπη