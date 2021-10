Κοινωνία

Κηφισιά: πυροβολισμοί στη γέφυρα Καλυφτάκη

Τραύματα από σφαίρες έφερε ένας άνδρας που βρέθηκε στη γέφυρα Καλυφτάκη στην Κηφισιά.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το πρωί της Κυριακής στη γέφυρα Καλυφτάκη στην Κηφισιά, όπου και τραυματίστηκε ένας άνδρας σοβαρά.

Ο τραυματίας έχει δεχθεί δύο σφαίρες στο θώρακα και μία στο πόδι, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας είναι αλλοδαπός.

Οι σφαίρες πιθανότατα προέρχονται από εννιάρι όπλο, ενώ -μέχρι στιγμής- στο σημείο δεν έχουν βρεθεί κάλυκες.

