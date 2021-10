Πολιτική

Μακρή για απεργία εκπαιδευτικών: Σεβαστή όποια δικαστική απόφαση

Η υφυπουργός Παιδείας για την απεργία των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση και τα μέτρα για τον κορονοϊό στα σχολεία.

«Όταν βγει απόφαση αυτή θα είναι σεβαστή από το υπουργείο», ξεκαθάρισε η Ζέττα Μακρή μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για την απόφαση που αναμένεται να ληφθεί αύριο από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σχετικά με την απεργία των εκπαιδευτικών που αντιδρούν στο πρόγραμμα της αξιολόγησης.

«Το πρόγραμμα ήταν κυβερνητικό και μετουσιώνουμε την κυβερνητική πολιτική», ανέφερε η Ζ.Μακρή επισημαίνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία ψηφίστηκε μεταξύ άλλων, και γι’αυτό το πρόγραμμα.

Για την ουσία της αξιολόγησης, τόνισε ότι, «δεν είναι τιμωρητική διαδικασία και σε ό,τι αφορά, αλλά θα καταγράφονται τυχόν αδυναμίες και θα διορθώνονται. Δεν έχει να φοβηθεί κανείς κάτι από την αξιολόγηση».

Εκτίμησε δε ότι, «η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών τη θέλει, γιατί δεν έχει κάτι να φοβηθεί» και τόνισε πως, όσοι την περάσουν με επιτυχία θα επιβραβευτούν, είτε ηθικά είτε με κάποια τυχόν προαγωγή τους σε διευθυντικές θέσεις.

Τέλος, σχετικά με τον κορονοϊό στα σχολεία, παρατήρησε πως το Σεπτέμβριο τα κρούσματα στο γενικό πληθυσμό ήταν 3000 λιγότερα από τον Αύγουστο, ενώ είπε πως προς το 50+1 μένει ως έχει, αφού «δεν έχουμε εντολή για αλλαγή του πρωτοκόλλου για το 50+1, αλλά δεν θα ενεργήσουμε αυτοβούλως».

Φίλης: Η μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία της Δευτέρας, θα είναι η πρέπουσα απάντηση στην αντιεκπαιδευτική, προκλητική και ανιστόρητη κυβερνητική πολιτική

«Η μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία της Δευτέρας, θα είναι η πρέπουσα απάντηση στην αντιεκπαιδευτική, προκλητική και ανιστόρητη κυβερνητική πολιτική», αναφέρει σε δήλωση του ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Φίλης, ασκώντας δριμεία κριτική στην υπουργό Παιδείας και την κυβέρνηση.

Ειδικότερα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «απομονωμένη από τον εκπαιδευτικό κόσμο και σε καταφανή αδυναμία να πείσει για την ορθότητα των επιλογών της, καταφεύγει στα δικαστήρια και στην ωμή καταστολή, χρησιμοποιώντας τους αντεργατικούς νόμους που η ίδια έχει θεσπίσει και ειδικά τον απεργοκτόνο νόμο Χατζηδάκη, που η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση θα καταργήσει». Αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι τα «τεράστια ποσοστά» συμμετοχής των εκπαιδευτικών στους αγώνες τους «έχουν πανικοβάλει την κυβέρνηση και ενώνουν τη μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης».

«Τους αγώνες αυτούς δεν θα σταματήσουν ούτε οι δικαστικές διώξεις, ούτε η αστυνομική βία», συνεχίζει ο κ. Φίλης. Αναφέρει ότι «η υπουργός Παιδείας προβάλλει τον επικίνδυνο και βγαλμένο από σκοτεινές εποχές ισχυρισμό, ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να απεργούν, αρκεί η απεργία τους "να μην επιχειρεί ακύρωση νόμων που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων"», για να σχολιάσει ότι «πρόκειται για ακραία προκλητική και αντιδημοκρατική δήλωση, αντάξια μιας υπουργού μιας κυβέρνησης-θερμοκήπιο ακροδεξιών αντιλήψεων και πρακτικών».

Στον ίδιο τόνο, ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «μετά από δύο αιώνες αγώνων των εργαζομένων για καλύτερη ζωή και καλύτερες συνθήκες εργασίας, που δόθηκαν και κερδήθηκαν ανατρέποντας νόμους και ρυθμίσεις κυβερνήσεων, η υπουργός Παιδείας έρχεται να πει ότι οι απεργίες δεν πρέπει να στρέφονται κατά... νόμων της κυβέρνησής της». «Τι ήθη, τι καιροί για την κυβέρνηση Μητσοτάκη», συνεχίζει, καταλήγοντας ότι «η ψευδεπίγραφη αξιολόγηση που είναι το κρίσιμο βήμα για τον διαχωρισμό, την υποχρηματοδότηση και το κλείσιμο σχολείων, τη θεσμοθέτηση των ανισοτήτων και τη συνολική υποβάθμιση του δικαιώματος στη μόρφωση, δεν θα περάσει».

