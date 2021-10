Οικονομία

Ενεργειακό κόστος: Πακέτο στήριξης για τα νοικοκυριά - Οι δικαιούχοι

Το πακέτο των επιδοτήσεων για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών. Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις.

Επιδοτήσεις στους καταναλωτές βραχυπρόθεσμα και "πράσινο" μέρισμα από τη μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής που εισφέρουν οι νέες μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μεσο-μακροπρόθεσμα περιλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και την σταδιακή απεξάρτηση από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών των πετρελαιοειδών και του φυσικού αερίου.

Την Παρασκευή ανακοινώθηκαν επίσημα από τους υπουργούς Χρ. Σταϊκούρα, Κ. Σκρέκα και Θ. Σκυλλακάκη τα μέτρα ενίσχυσης των καταναλωτών που περιλαμβάνουν επιδοτήσεις στο ρεύμα, εκπτώσεις στο φυσικό αέριο και αυξημένο επίδομα θέρμανσης, συνολικού κόστους 500 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια η βασική παρέμβαση αφορά τον διπλασιασμό της επιδότησης για τη χαμηλή τάση (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) από 30 σε 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τις καταναλώσεις μέχρι 300 κιλοβατώρες το μήνα. Έτσι, η επιδότηση διαμορφώνεται σε 18 ευρώ το μήνα, από 9 ευρώ που ήταν με βάση τις αρχικές εξαγγελίες. Για καταναλώσεις από 300 - 600 κιλοβατώρες αναμένεται η παροχή πρόσθετων εκπτώσεων από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές. Για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου η επιδότηση διαμορφώνεται στα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ή 24 ευρώ το μήνα.

Στον τομέα του φυσικού αερίου όπως έγινε γνωστό η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα προχωρήσει σε έκπτωση 15% προς τους προμηθευτές - πελάτες της προκειμένου εκείνοι να την μετακυλίσουν στους οικιακούς καταναλωτές.

Παράλληλα αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης και διευρύνονται τα κριτήρια υπαγωγής με στοχο να ενταχθούν κατά τη φετινή περίοδο περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα:

Το ύψος του επιδόματος αυξάνεται από 36 ως 68%,ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Το επίδομα για κάθε παιδί θα προσαυξάνεται κατά 20%, αντί για 10%, που ίσχυε πέρυσι το ελάχιστο επίδομα αυξάνεται στα 100 ευρώ (από 80 ευρώ) και το μέγιστο διαμορφώνεται στα 750 ευρώ, από 650 ευρώ.

Το εισοδηματικό όριο αυξάνεται (ενδεικτικά για τον άγαμο από 12.000 σε 14.000 ευρώ, για οικογένεια με δύο παιδιά, στα 26.000 ευρώ από 24.000) και το περιουσιακό κριτήριο αντίστοιχα αυξάνεται σε 180.000 ευρώ για τον άγαμο (από 130.000) και σε 300.000 ευρώ για τους έγγαμους (από 250.000).

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση του επιδόματος θα καθοριστούν μέσα στον Οκτώβριο με υπουργική απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι από πέρυσι το επίδομα θέρμανσης εκτός από το πετρέλαιο χορηγείται και σε όσους θερμαίνονται με φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα και βιομάζα (πέλετ).

Πέραν αυτών στο τραπέζι τίθενται αλλαγές στη δομή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα επιτρέψουν στους καταναλωτές να επωφελούνται από το γεγονός ότι οι τιμές αποζημίωσης των μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (τουλάχιστον εκείνων που κατασκευάστηκαν τα τελευταία χρόνια) είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις τιμές που διαμορφώνονται στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να επιδοτήσει την «πράσινη» ενέργεια αλλά μπορεί να ωφεληθεί άμεσα από αυτήν. Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να συμβεί αυτό περιλαμβάνουν τα διμερή συμβόλαια μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ και καταναλωτών ή την άμεση επιστροφή των πλεονασμάτων που δημιουργούνται στην αγορά από τη συμμετοχή των ΑΠΕ με χαμηλότερες τιμές από χαμηλότερες τιμές.

Υπέρ της μεταρρύθμισης της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου η τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής να καθορίζεται από το μέσο κόστος παραγωγής, τάσσεται με δηλώσεις του στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, Αντώνης Κοντολέων.

Το πλαίσιο των αλλαγών προδιαγράφεται στην κοινή δήλωση πέντε υπουργών Οικονομικών της ΕΕ μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας που εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα. «Είναι ανάγκη, τονίζουν οι υπουργοί της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Τσεχίας, της Ελλάδας και της Ρουμανίας, να μεταρρυθμίσουμε τη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει πολλά πλεονεκτήματα: διασφαλίζει ενεργειακά αποθέματα αδιαλείπτως, για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, χρειάζεται να βελτιωθεί, ώστε να διαμορφώνει καλύτερα τη σύνδεση ανάμεσα στην τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές και στο μέσο κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στα εθνικά μείγματα παραγωγής. Αυτό καθίσταται ολοένα και σημαντικότερο, καθώς η απολιγνιτοποίηση θα αυξήσει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στην οικονομία μας».

Αυτήν την εβδομάδα αναμένεται εξάλλου η ανακοίνωση της "εργαλειοθήκης" από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι εθνικές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Πρόκειται, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις της επιτρόπου Ενέργειας Kadri Simson την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μέτρα στην κατεύθυνση εκείνων που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Δηλαδή άμεσες ενισχύσεις στους καταναλωτές και ιδιαίτερη μέριμνα για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά με χρηματοδότηση από τα επιπλέον έσοδα που προκύπτουν από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

