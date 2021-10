Life

Mad Clip: Σε στενό οικογενειακό κύκλο το μνημόσυνό του (εικόνες)

Τραγικές φιγούρες η μητέρα του και η σύντροφός του. Παρών και ο FY.

Σε στενό οικογενειακό κύκλο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (10/10) στο κοιμητήριο Παλαιού Φαλήρου το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον τραγικό χαμό του Mad Clip.

Φίλοι, συνάδελφοι και συγγενείς βρέθηκαν εκεί στις 11:00 το πρωί για να τιμήσουν την μνήμη του αδικοχαμένου τράπερ. Ανάμεσά τους ο κολλητός του φίλος FY, συνοδευόμενος από την σύντροφό του.

Η μητέρα του Mad Clip έφτασε στο νεκροταφείο υποβασταζόμενη, μη μπορώντας ακόμη να πιστέψει τον άδικο χαμό του γιου της.

Εκεί ήταν και η πρώην σύντροφος του Mad Clip, Αρετή, την οποία μετά την κηδεία δεν έχουμε ξαναδεί δημόσια. Η ίδια ήταν συντετριμμένη, με τη θλίψη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της.

