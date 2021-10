Κόσμος

Τσεχία: Ο Πρόεδρος Μίλος Ζέμαν στην εντατική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τσέχος Πρόεδρος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λίγο μετά τη συνάντηση που είχε με τον απερχόμενο πρωθυπουργό και σύμμαχό του Μπάμπις.

Ο πρόεδρος της Τσεχίας Μίλος Ζέμαν νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Κεντρικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής του ο οποίος παραχωρεί αυτή τη στιγμή συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει γίνει διάγνωση για την κατάσταση της υγείας του, αλλά αυτή δεν θα δημοσιοποιηθεί.

Ο 77χρονος Ζέμαν δέχτηκε σήμερα το πρωί τον πρωθυπουργό Αντρέι Μπάμπις για συνομιλίες μετά τις εκλογές στο προεδρικό μέγαρο κοντά στην Πράγα και αφού συνομίλησαν για 45 λεπτά χρειάστηκε να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο.

Ο Ζέμαν πάσχει από διαβήτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα, και είναι καθηλωμένος σε αμαξίδιο εξαιτίας μιας νευρολογικής πάθησης.

Δημοσιογράφοι είδαν ένα ασθενοφόρο να απομακρύνεται από το προεδρικό μέγαρο στο Λάνι, δυτικά της Πράγας, λίγο μετά τη συνάντηση των δύο ανδρών. Η εκπρόσωπος του νοσοκομείου δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες αλλά είπε ότι ο διευθυντής του νοσοκομείου θα δώσει συνέντευξη Τύπου στις 15:00 ώρα Ελλάδος. Το προεδρικό γραφείο έχει ανακοινώσει ότι ο 77χρονος Ζέμαν ήταν άρρωστος και είχε παραμείνει οκτώ ημέρες στο νοσοκομείο τον περασμένο μήνα.

Ο φιλορώσος τσέχος πρόεδρος Ζέμαν είχε ξεκινήσει σήμερα το πρωί τη συνάντησή του με τον Μπάμπις, αλλά λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ότι έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο. Σήμερα οι δύο πολιτικοί θα είχαν ανεπίσημες συνομιλίες και η επίσημη συνάντησή τους ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη.

Με βάση το Σύνταγμα, ο πρόεδρος μπορεί να ορίσει για πρωθυπουργό ένα πρόσωπο της αρεσκείας του και να δώσει εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Στη συνέχεια, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από την κάτω βουλή εντός ενός μήνα από τον διορισμό της. Στην Τσεχία ο πρόεδρος είναι εκείνος που ηγείται των συνομιλιών με τους αρχηγούς των κομμάτων για να υπάρξει βιώσιμη πλειοψηφία. Ο Ζέμαν είχε δηλώσει πριν από τις εκλογές ότι θα διόριζε πρωθυπουργό τον αρχηγό του κόμματος που θα λάμβανε τις περισσσότερες ψήφους στις εκλογές--και όχι τον επικεφαλής μιας συμμαχίας--για να επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Αυτός θα ήταν ο Μπάμπις καθώς το ΑΝΟ κέρδισε τις περισσότερες ψήφους από όλα τα κόμματα. Ο Ζέμαν πάντως δεν είχε σχολιάσει ποιά θα ήταν τα επόμενα βήματά του μετά τα αποτελέσματα των εκλογών.

Με βάση το Σύνταγμα, οι προεδρικές εξουσίες για τον διορισμό του πρωθυπουργού περνούν στον πρόεδρο της κάτω βουλής αν είναι κενή η θέση του προέδρου. Τα γραφεία του Μπάμπις και του Ζέμαν δεν σχολίασαν σχετικά με τη συνάντηση. Ο εκπρόσωπος του προέδρου, Γίρι Όβτσατσεκ, επιβεβαίωσε ότι ο Ζέμαν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να αναφερθεί στους λόγους.

"Με βάση τη σύσταση του θεράποντος γιατρού του, καθηγητή Μίροσλαβ Ζαβόραλ, ο Μίλος Ζέμαν συμφώνησε να νοσηλευτεί στο Κεντρικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο στην Πράγα", έγραψε ο εκπρόσωπος στο Twitter.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ανήλικους διακινητές μεταναστών

Κορονοϊός - Τρίτη δόση εμβολίου : Ανοίγει την Κυριακή η πλατφόρμα για τους άνω των 50

Μέρισμα ανάπτυξης - Οικονόμου στον ΑΝΤ1: ανακοινώσεις στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό