ΕΦΚΑ - ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Περί τα 61,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε πάνω από 60.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, την εβδομάδα 11-15 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα:

1. Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα καταβληθούν τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου, 42.360 ευρώ σε 101 δικαιούχους για αποζημίωση ειδικού σκοπού (ειδικές κατηγορίες μονομερών δηλώσεων παρελθόντων μηνών).

2. Από τον e-ΕΦΚΑ, την περίοδο 11-15 Οκτωβρίου, θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

15,1 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 550 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

330.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 390 δικαιούχους, για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

25.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 40 δικαιούχους, για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

17 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 45.000 δικαιούχους, για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

24 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 5.500 δικαιούχους, στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 2.000 μητέρες, για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

3,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 6.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (πληρωμή εισφορών σε φορείς).

Για το διάστημα 11-15 Οκτωβρίου δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ.

