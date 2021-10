Life

Μητσοτάκης: Βόλτα με ποδήλατο στα Χανιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε φωτογραφίες από το weekend του Πρωθυπουργού στα Χανιά!

Την ώρα που κάποιες περιοχές της χώρας σαρώνονται από την κακοκαιρία «Αθηνά», στα Χανιά της Κρήτης έχουν ακόμα καλοκαίρι!

Αυτό εκμεταλλευτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και απόλαυσε μία βόλτα με το ποδήλατό του.

Ο Πρωθυπουργός με πλήρη εξοπλισμό, βγήκε με το ποδήλατό του στην περιοχή της Μονής Αγίας Τριάδας.

Στην είσοδο της Μονής είχε χαιρετισμό με τον ηγούμενο, επίσκοπο Δορυλαίου, Δαμασκηνό.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Mad Clip: Σε στενό οικογενειακό κύκλο το μνημόσυνό του (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ανήλικους διακινητές μεταναστών

Κορονοϊός - Τρίτη δόση εμβολίου : Ανοίγει την Κυριακή η πλατφόρμα για τους άνω των 50