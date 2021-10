Κόσμος

Nautical Geo - Μενέντεζ: Η Τουρκία υπονομεύει πάλι την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρέμβαση του Αμερικανού γερουσιαστή σχετικά με την τουρκική παρενόχληση του ερευνητικού σκάφους «Nautical Geo» που έγινε στα ανοιχτά της Κύπρου.



«Η Τουρκία υπονομεύει για άλλη μια φορά τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτή τη φορά παραβιάζοντας την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας», τόνισε ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ σχετικά με την τουρκική παρενόχληση του ερευνητικού σκάφους «Nautical Geo» που έγινε στα ανοιχτά της Κύπρου.

Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη σε ανάρτηση που έκανε στο Twitter, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας κάλεσε τις ΗΠΑ να σταθούν στο πλευρό της Κύπρου και υποστήριξε ότι η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει πλήρως τα ζωτικά συμφέροντα ενός από τα κράτη μέλη της.

Χθες ο Αμερικανός Γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ Γερουσιαστής Μενέντεζ συζήτησαν τις πρόσφατες παράνομες δραστηριότητες από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, σε τηλεφωνική επικοινωνία»,αναφέρει το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών στο Twitter.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Βόλτα με ποδήλατο στα Χανιά (εικόνες)

Μέρισμα ανάπτυξης - Οικονόμου στον ΑΝΤ1: ανακοινώσεις στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Ηράκλειο: Πήραν 20000 ευρώ από σπίτι - Η ανακαίνιση, η κλοπή και η εξιχνίαση