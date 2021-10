Κοινωνία

Χαλάνδρι: “μπούκαρε” σε μαγαζιά και “ξάφριζε” τους υπάλληλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποιον τρόπο δρούσε ο νεαρός, ο οποίος έπεσε στα χέρια τνω αστυνομικών.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, βραδινές ώρες της 5-10-2021 στο Χαλάνδρι, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου, 30χρονος ημεδαπός για κλοπές κατ’ εξακολούθηση και για ληστεία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 30χρονος τους τελευταίους δύο μήνες κινούμενος με αυτοκίνητο στην περιοχή του Χαλανδρίου, εισέρχονταν σε χώρους εργασίας και εκμεταλλευόμενος την απουσία των εργαζομένων ή το γεγονός ότι ήταν απασχολημένοι, αφαιρούσε χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα.

Στις περιπτώσεις που γινόταν αντιληπτός από τους παθόντες, δε δίσταζε να χρησιμοποιήσει βία για να διατηρήσει στην κατοχή του τα κλοπιμαία.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν 3 κλοπές και 1 ληστεία.

Ο κατηγορούμενος έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Nautical Geo - Μενέντεζ: Η Τουρκία υπονομεύει πάλι την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

Μέρισμα ανάπτυξης - Οικονόμου στον ΑΝΤ1: ανακοινώσεις στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Μητσοτάκης: Βόλτα με ποδήλατο στα Χανιά (εικόνες)